為籌措吸毒費用 山老鼠砍伐台灣特有種珍貴肖楠樹材

2019-02-14 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



盧姓男子疑似為籌措吸毒費用，去年起在新北市山區，利用夜間上山砍伐珍貴林木，切割成塊，再於清晨、夜間時段以大型背架式背包進行載運、囤積、雕刻，高價販售成品牟利；新北市刑大偵四隊掌握情資，昨天逮捕盧等5名山老鼠成員，一舉破獲重約165公斤、價值近百萬元的台灣特有種珍貴肖楠樹材。

新北市刑警大隊偵四隊去年接獲線報，有竊盜集團專門在新北市三峽區盜伐國有林地肖楠、櫸木、檜木等珍貴樹材，再伺機運出、雕刻成藝品銷贓牟利；案經新北地檢署檢察官高肇佑指揮行政院農業委員會林務局新竹林區管理處人員及警方等單位偵辦，經一個月餘蒐證，掌握情資，展開埋伏攔截。

昨天晚間21時許，警方及專案小組成員在新北市三峽區有木里攔查逮捕盧姓及陳姓等5名山老鼠成員，一舉破獲重約165公斤、價值近佰萬元的台灣特有種珍貴肖楠樹材，依竊盜及違反森林法罪嫌送辦。

據了解，這些山老鼠犯罪集團成員均為吸食第一級毒品人口，疑似為籌措吸毒費用，去年起在新北市三峽、烏來山區，利用夜間上山砍伐珍貴林木，切割成塊，再於清晨、夜間時段以大型背架式背包進行載運、囤積、雕刻、並高價販售成品牟利；警方查扣約有百年才能生成的肖楠木樹，經雕琢或製成佛珠後身價可能破數百萬元。