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影／火災不能躲廁所 消防員：塑膠門遇濃煙高溫變形

2019-02-14 18:18聯合報 記者劉星君╱即時報導

中國文化大學大典館昨（13日）傍晚發生火警，兩名學生因濃煙躲在廁所，消防人員救出後，一度失去呼吸心跳、意識模糊，現仍在插管治療中。高市消防局提醒，「火災發生時不能往上逃生」、「不能躲浴室」，當無法順利往下逃生時，應關門、塞門縫、開窗戶呼救、撥打119等待救援。

高市消防局第五大隊辦公室內，放置一扇在火場中浴室塑膠門遭濃煙高溫侵襲後，塑膠門變形曲折燻黑，這也成了大隊每次防火宣導時活生生的教材。

高市消防局防火宣導教官劉忠恩說，這扇遭火燒熔的浴室門，是發生在湖內區一件住宅火警案件，當時二樓臥室後方起火，屋主在二樓前臥房發現聲響後，立即往下逃生，所幸未釀成傷亡。消防人員趕抵現場撲滅火勢，之後發現二樓浴室塑膠門遭遇高溫濃煙侵襲，變形曲折。遇到火災時，不能躲在浴室內。

高市消防局鳳山分隊也在粉絲團PO文（ https://pse.is/FMKV5）說，火場求生可以選擇「逃生」或「找到相對安全處所避難待救」。「逃生」的目的是：設法通往絕對安全的出口。一旦發現逃生路徑的門把高溫燙手或已濃煙密佈，代表火勢的發展已不利採取「逃生」手段，改選擇找到相對安全處所避難、呼救、撥打119求救，等待消防隊到達，爭取存活時間。

鳳山分隊ＰＯ文說，火場內三項迷思，一個就是躲廁所或浴室，另一個就是拿濕毛巾遮口鼻，最後一個就是不能往下跑就往上跑。很多人有錯誤認知，認為浴室有充足水源，可以用來滅火、沖濕身體、用濕毛巾堵門縫，這些都是不正確觀念。

■廁所或浴室的門通常是塑膠門，濃煙的溫度只要在大約200度到400度就能將門融化，會抵擋不了濃煙的侵襲。

■實驗證明濕毛巾根本擋不住濃煙高熱，而且為了穿越濃煙，還把你自己從原本相對安全的環境，移動到更致命的危險之中。

■煙每秒上升3~5公尺，許多罹難者就是死於往上跑的樓梯間。當發生火災時，你能夠往上跑，代表整個逃生梯間都還是安全的，沒有濃煙高溫，而且越頂層煙會越濃、溫度也越高，就算跑到空曠的頂樓陽台上，只要火災持續燃燒的時間夠久，頂樓陽台最後還是會變成危險的地方！

完整資料來源：　

作者：蔡宗翰（現為高市消防局火災預防科股長）

遇到火災不能往下逃時，為何也不能往上？

http://urzas731119.blogspot.com/2016/01/blog-post_73.html

遭遇濃煙，為何不能用濕毛巾摀口鼻逃生?

http://urzas731119.blogspot.com/2016/01/blog-post_82.html

遇到火災，為什麼不能躲浴室？

http://urzas731119.blogspot.com/2016/01/blog-post_3.html

高市消防局第五大隊辦公室內，放置一扇在火場中浴室塑膠門遭濃煙高溫侵襲後，塑膠門變...
高市消防局第五大隊辦公室內，放置一扇在火場中浴室塑膠門遭濃煙高溫侵襲後，塑膠門變形曲折燻黑，這也成了大隊每次防火宣導時活生生的教材。記者劉星君／攝影
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高市消防局第五大隊辦公室內，放置一扇在火場中浴室塑膠門遭濃煙高溫侵襲後，塑膠門變...
高市消防局第五大隊辦公室內，放置一扇在火場中浴室塑膠門遭濃煙高溫侵襲後，塑膠門變形曲折燻黑，這也成了大隊每次防火宣導時活生生的教材。記者劉星君／攝影
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高市消防局第五大隊辦公室內，放置一扇在火場中浴室塑膠門遭濃煙高溫侵襲後，塑膠門變...
高市消防局第五大隊辦公室內，放置一扇在火場中浴室塑膠門遭濃煙高溫侵襲後，塑膠門變形曲折燻黑，這也成了大隊每次防火宣導時活生生的教材。記者劉星君／攝影
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火災高溫廁所
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