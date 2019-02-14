民眾與假冒無國界醫生網戀 小心被詐財

2019-02-14 18:02 中央社 台北14日電



有人假冒「無國界醫生」與民眾網戀並詐財，無國界醫生傳訊專員闕士淵今天說，農曆年後密集接獲相關通報，甚至有受害者匯出鉅額金錢，提醒民眾勿受騙。

日前有媒體報導，一名40歲的婦人到銀行匯款2000美元（約台幣6.2萬元），警方追問之下，發現詐騙集團成員聲稱自己是聯合國無國界醫生，派駐蘇丹，因為厭倦蘇丹戰火，要婦人以妻子的名義匯錢過去，才能來台跟婦人相聚，警方一聽就知道是詐騙，跟婦人解釋，無國界醫生是獨立組織，跟聯合國沒有直接關係。

無國界醫生今天發出聲明，在多次發布反詐騙聲明後，仍不斷接到相關詢問，甚至有受害者回報已匯出鉅額金錢的憾事發生。要提醒民眾慎防詐騙，若遇到任何自稱「無國界醫生組織（MSF）救援人員」或「志工」，且提出可疑要求者，請立即與台北辦事處查證。

闕士淵說，農曆年後已接獲許多相關查詢，常見的詐騙手法包含利用臉書（Facebook）等社群軟體認識被害人，透過長期對話，並出示偽造身分證、通行證、許可證、任務行程、MSF信函、機票等文件，取得被害人信任，展開網路戀情，甚至向被害人「求婚」。

闕士淵表示，詐騙者與被害人聯絡期間，以各種藉口，如代墊旅費、代收包裹／私人物品、任務中受傷、被組織扣留等，要求被害人「幫忙」完成指定工作，最終要求被害人匯出金錢。

無國界醫生聲明指出，不會透過個別人員、志工或他們的私人帳戶接受捐款，且MSF救援人員都是自願到前線參與工作，如因個人原因需提前離開，可自行向專案申請，專案不會要求對方支付任何費用。

闕士淵表示，救援人員參與任務期間，將不會向組織外的任何人，要求金錢或資源援助。若遇到類似情況，請民眾千萬不要匯出款項，並透過以下方式查證可疑人士身分，電話：（02）5551-1266 #6235 / #6252；E-mail：tw.office@taiwan.msf.org；臉書專頁：https://www.facebook.com/msf.taiwan/。

若民眾已匯出金錢，無國界醫生呼籲，希望受害者勇敢站出來，務必將「騙徒提供的銀行帳號」與「對話記錄」等證物交給警方，除協助及早破案，並保護更多人免於受害。