影／新春痛失2名壯年悍警 台南警長不捨臉書抒懷

2019-02-14 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



過年期間，台南市第二分局警員盧泳良、第四分局警員李易誠2位警察不幸病逝，2警都才40歲出頭，上有年邁父母及幼小孩子，「這個年，過得心情百味雜陳…」台南市警局長黃宗仁痛失2名打擊犯罪英才，說不出口的話在臉書上抒懷，他提醒同仁真的真的要顧好自己身體，「再忙再堅苦的勤務，我們南警會一起扛著」。

第二分局民權所警員盧泳良，因長時間在基層外勤工作，日夜顛倒，前年7月間，因急性腎衰竭住院治療後，醫生囑咐需長期洗腎，他洗腎治療期間，為了分擔同仁勤務負荷，仍執意回派出所上班；去年7月30日值班時，為了檢視警民連線警鈴，不慎摔倒致左跟骨粉碎性骨折，從此病情日益惡化，今年2月3日不幸辭世，享年43歲，留下年邁雙親、遺孀與2名幼子。

第四分局警備隊警員李易誠，原在育平所服務，曾經奮不顧身搶救跳海自殺民眾，身體多處擦傷，深獲家屬感念。他也因日夜服勤，工作勞累，2年前經診斷罹患肝癌，調到警備隊後，仍堅持正常上班，日前因癌細胞多處轉移併發腹部積水，2月11日不幸辭世，享年46歲，留下年邁雙親、遺孀與2名未成年孩子。

「給他們家屬得到一個溫暖」黃宗仁說，這兩年來，有幾位同仁驟逝變故，啟動「警心行動」，大家都共同付出，捐助奠儀100元不嫌少，協助善後；他非常感謝南警這個大家庭踴躍的出錢、出力，「這份心...我銘感五內.....」。同時，感謝五力的協勤夥伴的關懷與支持，一起幫忙相挺，他代表離世同仁家屬，深深一鞠躬。

黃宗仁說，啟動「警心行動」雖美意，但也是我們不樂見的事，因此，他呼籲同仁身體有小病，就要馬上看醫生，請不要為了勤務而拖延就醫時程，「再忙再堅苦的勤務，我們南警會一起扛著」。

他指出，南警家族若有任何困難，我們有順暢的管道可反應，他的手機隨時都開著，同仁隨時可以來電、任何事都可一起討論解決的。他強調，他知道大家都努力於台南市的治安，但同時真的真的要顧好自己身體，大家都能健健康康的服勤，這是他的責任與所期盼的。