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文化大學火災女學生重傷 消防局：躲廁所會送命

2019-02-14 16:43聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市文化大學昨天發生火災，兩名女學生受困廁所險送命，被救出住院插管治療，其實躲廁所是錯誤逃生觀念，若受煙熱阻擋無法逃離火場，應待在房間關門求生。

台北市消防局說，廁所門多為塑膠材質，遇高溫會迅速熔化，以致濃煙從破口侵入，且廁所門有通風口，不能阻絕濃煙，此外，多數廁所沒有對外窗，空氣不流通，無法對外呼救，「躲廁所會害你送命！」

若逃生路徑有濃煙惡火，消防局提醒正確作法，應躲房間關門抵擋煙熱，撥打119報案，透過窗戶對外呼救，等待消防隊救援，爭取活命機會。

台北市文化大學發生火災，兩名女學生受困廁所險送命，被救出住院插管治療。記者李奕昕...
台北市文化大學發生火災，兩名女學生受困廁所險送命，被救出住院插管治療。記者李奕昕／翻攝
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台北市文化大學發生火災，兩名女學生受困廁所險送命，被救出住院插管治療。記者李奕昕...
台北市文化大學發生火災，兩名女學生受困廁所險送命，被救出住院插管治療。記者李奕昕／翻攝
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廁所北市文化大學
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