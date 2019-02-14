文化大學火災女學生重傷 消防局：躲廁所會送命

2019-02-14 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市文化大學昨天發生火災，兩名女學生受困廁所險送命，被救出住院插管治療，其實躲廁所是錯誤逃生觀念，若受煙熱阻擋無法逃離火場，應待在房間關門求生。

台北市消防局說，廁所門多為塑膠材質，遇高溫會迅速熔化，以致濃煙從破口侵入，且廁所門有通風口，不能阻絕濃煙，此外，多數廁所沒有對外窗，空氣不流通，無法對外呼救，「躲廁所會害你送命！」