警力太多財政難負荷 黃偉哲建議：別考用這麼多警察

2019-02-14 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



鄭文燦的發言獲得新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人的呼應。他們異口同聲表示 ，今年將增補到地方的新員警，對縣市的財政是沈重的負擔。 本報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook 政府推動年金改革，造成基層警察擔心退休金減少而紛紛延後退休，加上今年六都預定增補不少新員警，增加地方不少財政負擔，根據自由時報報導，桃園市要增加逾700人，台中市逾500、台南市逾400人，新北市今年初到明年10月，則預定增補939人，桃園市長鄭文燦今天出席行政院院會率先發難，直指桃園今年要增加這麼多新員警，薪資與訓練等費用是桃園很大的財政負擔，盼行政院予以補助。

鄭文燦的發言獲得新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人的呼應。他們異口同聲表示 ，今年將增補到地方的新員警，對縣市的財政是沈重的負擔。對於六都都面臨同樣問題，侯友宜建請行政院組成專案會議，邀請各縣市共同會商解決。

對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院長蘇貞昌當場裁示內政部、人事總處與主計總處進行協調，針對經費與人力進行討論。

據悉，為避免造成財政的負擔，台北市政府已拒絕中央今年預定撥補的警察到北市，台南市長黃偉哲說，台南市員警的編制已滿，今年將增補逾400人，對台南財政是很沈重負擔，以1名員警的薪資加訓練等費用合計，平均1人要1年要100萬，400就是4億元。

黃偉哲說，今年全國警察預定要進用5858人，盼警察不要像高麗菜一樣，變成產銷失衡，因此建議中央不要考用這麼多警察，警察二專2年就畢業，還有警察大學4年制就畢業，盼中央檢討不要考用這麼多警察。