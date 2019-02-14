親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

警力太多財政難負荷 黃偉哲建議：別考用這麼多警察

2019-02-14 15:02聯合報 記者林文義╱即時報導

鄭文燦的發言獲得新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人的呼應。他們異...
鄭文燦的發言獲得新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人的呼應。他們異口同聲表示 ，今年將增補到地方的新員警，對縣市的財政是沈重的負擔。 本報系資料照／記者杜建重攝影
分享
政府推動年金改革，造成基層警察擔心退休金減少而紛紛延後退休，加上今年六都預定增補不少新員警，增加地方不少財政負擔，根據自由時報報導，桃園市要增加逾700人，台中市逾500、台南市逾400人，新北市今年初到明年10月，則預定增補939人，桃園市長鄭文燦今天出席行政院院會率先發難，直指桃園今年要增加這麼多新員警，薪資與訓練等費用是桃園很大的財政負擔，盼行政院予以補助。

鄭文燦的發言獲得新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人的呼應。他們異口同聲表示 ，今年將增補到地方的新員警，對縣市的財政是沈重的負擔。對於六都都面臨同樣問題，侯友宜建請行政院組成專案會議，邀請各縣市共同會商解決。

對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院長蘇貞昌當場裁示內政部、人事總處與主計總處進行協調，針對經費與人力進行討論。

據悉，為避免造成財政的負擔，台北市政府已拒絕中央今年預定撥補的警察到北市，台南市長黃偉哲說，台南市員警的編制已滿，今年將增補逾400人，對台南財政是很沈重負擔，以1名員警的薪資加訓練等費用合計，平均1人要1年要100萬，400就是4億元。

黃偉哲說，今年全國警察預定要進用5858人，盼警察不要像高麗菜一樣，變成產銷失衡，因此建議中央不要考用這麼多警察，警察二專2年就畢業，還有警察大學4年制就畢業，盼中央檢討不要考用這麼多警察。

警察行政院
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

護理師獲撫卹 葉毓蘭嘆：殉職員警薛貞國沒那麼幸運

2019-02-14 13:17

文大火災重傷 女大生今凌晨轉三總小兒加護中心

2019-02-14 12:23

惡火燒光文大景觀教室 消防採驗、約談師生釐清原因

2019-02-14 11:24

新竹狠父聯手女友凌虐兒成皮包骨 檢起訴建判重刑

2019-02-14 10:36

狠父聯手女友虐兒 檢起訴求處重刑

2019-02-14 14:36

文大惡火2嗆傷 消防採驗、約談師生釐清原因

2019-02-14 14:34

夜深人靜砸店放信號彈 討債7嫌遭警逮

2019-02-14 13:55

盤纏用盡想徒步返高雄 警所長掏腰包助返家

2019-02-14 13:20

搬回老家槍毒隨行 警抓人送辦鄰居才心安

2019-02-14 13:01

不是腳麻是低血糖 阿公騎車倒路口被警送回家

2019-02-14 12:31

離職女店員闖遊藝場尋仇 警逮3嫌起出1把辣椒槍

2019-02-14 12:25

阿嬤與2孫同喪火場 區長鼓勵：把孩子生回來

2019-02-14 12:03

影╱種柚豐收卻嘗毒 持毒遇警悔不當初

2019-02-14 11:51

文大火災爆公安疑慮 北市建管處將複查

2019-02-14 11:40

不給錢就倒餿水！新竹三環幫7人遭逮

2019-02-14 11:31

神蹟？所長媽祖廟拜拜當場逮到屢傳不到女竊賊

2019-02-14 11:20

影╱小黃車內找到空氣槍 司機：我快被神明帶走了

2019-02-14 11:20

罕見選民主動賣票索賄 候選人為求自保錄音報警

2019-02-14 11:17

台中警局公布易陷愛情騙局星座 你上榜了嗎？

2019-02-14 11:16

侵佔閨蜜身分證自稱是女生 網紅珮珮兒遭起訴

2019-02-14 11:10

記者悄悄話╱情人節驚喜成驚魂 點蠟燭示愛燒了賓館

2019-02-14 10:24

影／玩具鈔釣出詐騙車手 260萬退休老本保住了

2019-02-14 10:22

南迴公路這面落石警告牌 讓駕駛看到都笑翻了

2019-02-14 09:58

影／高市林園汽車百貨店清晨火警 濃煙竄出幸無人傷亡

2019-02-14 09:23

中橫公路清晨坍方 雙向交通暫時中斷

2019-02-14 09:22

文大火警 嗆昏前報案 2女獲即刻救援

2019-02-14 00:01

天上掉下磚塊 公寓外牆剝落砸到車

2019-02-13 23:50

文化大學火災2女重傷 北市證實失火處是違建

2019-02-13 23:40

影／驚險！機車騎士逆向騎上國道 8輛警車攔截

2019-02-13 23:00

文大火警 脫困女學生還原現場：濃煙太大、樓梯下不去

2019-02-13 22:14

機車國道逆向狂飆40多公里 被警攔下摔傷

2019-02-13 21:26

文化大學火警 2送醫女傷患1昏迷1清醒

2019-02-13 21:11

騎川崎大型重機撞客運車尾 龍頭全毀騎士無心跳送醫

2019-02-13 20:49

文大女學生躲密閉式廁所 呼吸道灼傷插管治療

2019-02-13 20:24

台南市東區民宅失火 2樓房間竄出火舌

2019-02-13 20:22

台南家長指控女兒被國小同學網路霸凌 下午提告

2019-02-13 20:01

文化大學火警 一女送北榮插管治療

2019-02-13 19:45

文化大學救出16人火場影片曝光！2女學生受困男廁

2019-02-13 19:30

文化大學火警 1女急救後恢復呼吸心跳

2019-02-13 19:27
看更多

熱門文章

要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月

2019-02-13 16:14

文化大學救出16人火場影片曝光！2女學生受困男廁

2019-02-13 19:30

塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20

文化大學火災2女重傷 北市證實失火處是違建

2019-02-13 23:40

《大尾鱸鰻》演員陳光前 中午墜忠孝橋

2019-02-13 15:53

他與妻僅離婚16天 凍未條上了她被判刑

2019-02-13 22:47

文大火警 脫困女學生還原現場：濃煙太大、樓梯下不去

2019-02-13 22:14

南迴公路這面落石警告牌 讓駕駛看到都笑翻了

2019-02-14 09:58

文大環境設計學院火警 校方：疑學生實作出意外

2019-02-13 17:57

文化大學教室驚傳火警 12人受困警消搶救中

2019-02-13 17:22

影／驚險！機車騎士逆向騎上國道 8輛警車攔截

2019-02-13 23:00

文大女學生躲密閉式廁所 呼吸道灼傷插管治療

2019-02-13 20:24

一年多沒「碰過」嬌妻 她跟蹤發現丈夫「愛巢」

2019-02-13 18:50

與美女名醫不倫還吸3.8億元 想赴美拿史丹佛學歷證明

2019-02-13 17:27

影／移民官踢檢疫犬遭撻伐 隊長、移民官出面道歉

2019-02-13 17:22

怪手挖到人骨！司機：這是做功德不用擔心

2019-02-13 17:11

高市工人遭板模砸死意外 韓國瑜過年前才剛帶隊檢查過

2019-02-13 18:30

台南市東區民宅失火 2樓房間竄出火舌

2019-02-13 20:22

約炮男手機探照找女子下體 2度性侵遭判4年10月

2019-02-13 16:28

影／買區間票搭自強號 驗票被抓女堅不補1.5倍差價

2019-02-13 18:48

文大火警 男廁救2癱軟女急救恢復生命徵象

2019-02-13 19:26

影／文大大典館火警 警消：受困16人在頂樓兩側待救

2019-02-13 17:43

獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官

2019-02-14 10:09

騎川崎大型重機撞客運車尾 龍頭全毀騎士無心跳送醫

2019-02-13 20:49

替嬤孫3人焦屍修好 父感恩：可完整到另一世界

2019-02-14 11:51

影／檢疫犬遭移民官「踢」 獸醫檢查發現心理受影響

2019-02-13 19:48

影／好驚險！岸邊吊掛膠筏吊車翻覆 工人跳海逃生

2019-02-13 18:32

台南私娼寮命案 同居男友收押禁見

2019-02-13 18:48

文大火災重傷 女大生今凌晨轉三總小兒加護中心

2019-02-14 12:23

老公涉貪又接受性招待 她多年後想求償但沒門

2019-02-13 18:47

養子是麻煩製造者 老夫妻揮淚斬親情

2019-02-13 20:56

「和鄭文燦關係很好」 他輕易騙到1050萬

2019-02-13 19:55

恐慌男在國道遭多輛車輾成肉塊 肇事謝男被限制住居

2019-02-13 18:29

影／文化大學大典館5樓火警 頂樓16人受困

2019-02-13 17:57

記者悄悄話╱情人節驚喜成驚魂 點蠟燭示愛燒了賓館

2019-02-14 10:24

侵佔閨蜜身分證自稱是女生 網紅珮珮兒遭起訴

2019-02-14 11:10

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

2019-02-14 14:22

2實習生手機定位找回4萬元手機 陸遊客：台灣警好熱血

2019-02-13 17:34

機車國道逆向狂飆40多公里 被警攔下摔傷

2019-02-13 21:26

惡火燒光文大景觀教室 消防採驗、約談師生釐清原因

2019-02-14 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top