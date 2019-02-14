文大火災爆公安疑慮 北市建管處將複查

2019-02-14 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



文化大學大典館昨發生火警，造成2女重傷，又爆出大樓高樓層是違建。圖／本報資料照 分享 facebook 文化大學大典館昨發生火警，造成2女重傷，又爆出大樓高樓層是違建。台北市建管處今早受訪指出，該大樓現況5至8樓屬於「既存違建」，依規定暫緩拆除，校方多年前進行補照，因文件不齊全遭駁回，後續將督促校方完成補照，另外，該大樓皆有公共安全檢查申報，且有專業檢查人簽證的合格紀錄，後續將複查，若涉有簽證不實，將依「建築法」裁罰6至30萬元罰鍰。

台北市建管處發言人洪德豪表示，依據建築物公共安全檢查申報的相關規定，學校類建物必須每2年檢查申報一次，大典館皆有申報，並經專業檢查人簽證符合規定，至於專案檢查人是否簽證不實，等消防局調查完火災現場後，後續會派員複查，若有簽證不實，將依「建築法」追究簽證人的責任，並要求校方做必要改善。

至於何謂簽證不實？洪德豪表示，由於媒體報導，火災當下學生逃生時，動線疑似受阻、門打不開，甚至懷疑有無易燃材料裝修，針對上述是否有專業檢查人疏漏，將之後複查確認。

洪德豪指出，至於違建部分，從大典館領有的使照，該大樓現況5至8樓屬於民國83年以前的「既存違建」，依規定列為分類分期暫緩拆除，此外，校方多年前委託建築師補辦建照執照，由於文件圖說不齊全、相關法規未釐清，所以退件駁回，後續將督導校方儘速完成補照程序。