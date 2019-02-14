惡火燒光文大景觀教室 消防採驗、約談師生釐清原因

2019-02-14 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



消防火調科今重回現場，釐清教室火流、燃燒原因。圖／民眾提供 分享 facebook 中國文化大學大典館昨晚猛烈火警，有2名女學生因濃煙嗆傷，呼吸道灼傷仍在醫院插管治療中，今日北市消防局火調科重回火警現場，查看火流狀況及現場採樣，並約詢目擊的師生，釐清火警原因，以及是否有人為因素可能。

這場無情火，昨晚燒毀大典館5樓的環設學院專用教室，昨晚初步研判燃燒面積約60平方公尺，今日火調科重回現場，進行詳細採樣，除了依照現場火流狀況研判起火點及燃燒方式，也會針對可疑起火點周邊採樣，尋找火警原因。

昨晚有目擊的師生向媒體指出，疑似景觀系學生在製作畢業展，學生在教室內使用噴槍或切割器材，不慎發生火警。對此，消防人員今將聯繫校方，約詢昨晚目擊的師生，釐清案發狀況。依照火調科流程，火場鑑定報告約15日至1個月後出爐。

昨晚5時1分，北市消防局獲報文大大典館發生火警，陸續派出上百名消防人員及各式車輛馳援，經約1小時全力灌救後，控制、撲滅火勢。脫困學生指出，當時濃煙太大，判斷「已經沒辦法下樓」，被濃煙殺到戶外平台，等待救援。