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台中警局公布易陷愛情騙局星座 你上榜了嗎？

2019-02-14 11:16聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市陳姓工程師在通訊軟體認識自稱「薇薇」女子，對方指示購買2千元遊戲點數，所幸...
台中市陳姓工程師在通訊軟體認識自稱「薇薇」女子，對方指示購買2千元遊戲點數，所幸超商店員起疑報警，經員警曉以大義，免淪詐騙圈套。記者林佩均／翻攝
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當心網路假情人！台中市陳姓工程師在通訊軟體認識自稱「薇薇」女子，想邀約伴遊出來玩，聽從對方指示購買2千元遊戲點數，所幸超商店員起疑報警，經員警曉以大義，免淪詐騙圈套。

台中市警察局分析，戀愛詐騙被害人星座以牡羊、雙子、天秤位居前3高，而陳男恰巧是雙子座，「心機不多、容易相信」的個性，讓雙子座的民眾容易成為詐騙集團下手的目標。

警方到場後，「薇薇」持續催促陳男購買遊戲點數，還不時指導要如何規避超商店員及員警的詢問，但見陳男遲未動作，甚至搬出「大哥」恐嚇要送瓦斯瓶、輪椅「當禮物」，宛如連續劇的情節讓陳男心有餘悸。

台中市警察局指出，戀愛詐騙手法往往「軟硬兼施」，先由「網美」嗲聲哄騙購買遊戲點數，如不從再由「黑道」接手，以「知道你住哪」恐嚇對家人不利。

台中市警察局進一步分析，易陷戀愛詐騙的高風險星座以牡羊、雙子、天秤位居前3高，而最具防詐觀念的星座則為射手、水瓶。

在性別比例部分，戀愛詐騙被害人逾八成為男性，其中以「心機不多」的雙子座最多，而女性則爆冷以「個性保守」的摩羯座居冠。警方表示，希望藉由輕鬆活潑且貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，真正面臨詐騙情境時，切記保持冷靜。

警方指出，戀愛詐騙手法主要區分為「假援交買點數」及「假交友騙投資」兩種，不管什麼話術，最後一定是扯到金錢。民眾網路社交必須提高警覺，縱使對螢幕裡的「天菜」動了心，還是要保持理性，多打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免落入詐騙圈套。

詐騙集團指使被害人買點數，並留言恐嚇「打爆你」。記者林佩均／翻攝
詐騙集團指使被害人買點數，並留言恐嚇「打爆你」。記者林佩均／翻攝
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詐騙集團指使被害人購買遊戲點數。記者林佩均／翻攝
詐騙集團指使被害人購買遊戲點數。記者林佩均／翻攝
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詐騙集團指使被害人購買點數，並留言恐嚇「送瓦斯瓶」。記者林佩均／翻攝
詐騙集團指使被害人購買點數，並留言恐嚇「送瓦斯瓶」。記者林佩均／翻攝
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詐騙集團台中市警察
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