新竹狠父聯手女友凌虐兒成皮包骨 檢起訴建判重刑

2019-02-14 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹發生令人痛心的虐童案，新竹地檢署除依傷害與強制罪嫌起訴2人外，也因2人故意對兒童犯罪，建請院方再依兒少福利法加重其刑。圖／讀者提供 分享 facebook 去年9月，新竹市一名3歲男童被生母發現全身赤裸，雙手遭束帶綑綁關在陽台遭秋姓生父與陳姓同居女子虐待，昨天新竹地檢署除依傷害與強制罪嫌起訴2人外，也因2人故意對兒童犯罪，建請院方再依兒少福利法加重其刑。

本件虐童案是因生母前往探視發現兒子遭虐，友人將此狀況PO文在臉書社團《爆料公社》，整起事件才因此曝光，也引起社會公憤，當時，秋男與陳姓同居女子嚇得不敢回家直接退租原住處。

檢警調查，秋男與前妻洪女育有2男1女，前年10月離婚，4歲長子與3歲次男由秋撫養，6歲長女由洪女撫養，兩人離婚後，秋男另結新歡與陳姓女子交往，並與陳女及她的5歲女兒同住。

檢方調查，秋男與陳女從去年9月20日深夜11時許起對男童施暴，隔日晚間，男童被以束帶綑綁雙手，並在陽台罰站一整夜，全身赤裸，以雙手高舉罰站在陽台，全身還滿排泄物。直至22日下午2時許，男童生母探望發現男童遭毆打、罰站、脫衣、捆綁束帶等施虐行為時間，長達將近40小時之久。

檢方指出，由於3歲男童隨意在家中便溺，陳女先是毆打男童雙腳，隨後秋男再打痛毆，甚至用塑膠拖鞋毆打雙腳，最後男童被陳女以束帶綁住雙手，並獨自罰站在玄關。男童又在玄關便溺，繼續罰男童將雙手舉高，2人共同以此強暴方式虐待孩子。

檢方表示，男童被虐後，臉部、前額、下頷多處出現挫瘀傷、左眼紅眼、後背挫瘀傷、雙前臂多處瘀傷、雙側大腿、膝蓋、小腿多處挫瘀傷等傷害，讓人痛心。

檢方認為，秋男、陳女對於男童施暴，已犯刑法傷害與強制罪嫌，且均為共同正犯。由於2人故意對兒童犯罪，建請院方再依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。