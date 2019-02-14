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記者悄悄話╱情人節驚喜成驚魂 點蠟燭示愛燒了賓館

2019-02-14 10:24何祥裕

今天是情人節，除了傳統大餐、禮物外，不少情人會花心思讓另一半驚喜，但有時玩過頭就糗大了；過去曾經有人為了讓女友驚喜，用小蠟燭在賓館房內排了「I LOVE U」，點火後去接女友要來個驚喜，結果蠟燭延燒地毯，差點把賓館給燒了，驚喜不成反成驚恐，花了15萬才擺平官司，看來情人節放火可以，點火可就不太好。

跑司法新聞多年，除了增加自己不少法律常識外，最有趣的就是可以看到各式各樣稀奇古怪的案子，某次採訪一件公共危險案，案情由於超展開，我記得跟檢察官笑到眼淚差點飆出來，後來更幸運地找到「放火」的被告，一探他的內心世界。

被告是一名送貨員，已婚育有兩子，因與妻子感情不睦而分居，並簽了離婚協議書但尚未辦妥登記，他已經另外交女友。

2008年五月，他為了慶祝與女友交往周年，先在新北泰山區一家汽車旅館訂了房間，買了一堆小蠟燭，在房間地毯上排了「I　LOVE（LOVE是以心形圖案排列）U」形狀，然後趕到三重接呂姓女友，路上還買了「愛心早餐」，想要和女友一起去賓館慶祝，讓女友「驚喜」一下。

結果門一開，不是浪漫滿屋，而是濃煙滿屋，賓館發現趕緊滅火，事後發現房間的電視、電視櫃、地毯、化妝台、化妝椅、照明燈及窗簾都因為火勢在房間悶燒而毀壞。

賓館不甘損失報警，林姓送貨員吃上公共危險官司，當時他告訴我，「我用的是可以燃燒三小時、有鋁製外殼的無煙蠟燭，因為蠟燭底座有鋁金屬包覆，他以為即使蠟燭燒光也不會引燃，因此花了一個多小時將蠟燭排列及點燃，花40分鐘接女友，沒想到卻燒起來了。」

他說，這件是怎麼樣都是他的錯，因此希望趕快擺平；後來賓館開出12萬元賠償金，他二話不說馬上支付，至於官司部分，檢察官考量林姓男子失火的情況並未使房屋達到喪失使用的程度，僅構成失火燒毀他人所有物罪，加上林已經與被害人達成和解，因此緩起訴，要林寫悔過書外，還要他捐款三萬元給家扶基金會。

林當時受訪時也納悶，就算蠟燭起火了，怎麼賓館一點警覺都沒有、也沒有警報，讓火勢悶燒了半個小時之久，但他也不想追究了，只想趕緊把事情處理掉。

只能說，這種熊熊的愛，實在太危險了，建議情人真有心，要排字請用玫瑰花或其他不可燃的物品，以免發生意外。

林姓男子就是用這種蠟燭排了我愛你造型，要讓女友驚喜，沒想到差點燒掉賓館。本報資料...
林姓男子就是用這種蠟燭排了我愛你造型，要讓女友驚喜，沒想到差點燒掉賓館。本報資料照片 記者何祥裕／攝影
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檢察官送貨員情人節

何祥裕

新聞圈的「行動鳳梨」，司法圈的「祥股」，20多年社會司法記者生涯，從來沒有「新聞很淡」的一天，大新聞一來馬上變身成腎上腺素飆升、腦筋轉速達1萬2千轉的變態，沒拿到獨家心情就不美麗，跑過太多大案子，更有許多悄(ㄉㄚˋ)悄(ㄅㄚ)話(ㄍㄨㄚˋ)，聽仔細了……
【何祥裕臉書】https://www.facebook.com/hohsiangyu
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