文化大學火災2女重傷 北市證實失火處是違建

2019-02-13 23:40 中央社 台北13日電



北市消13日下午獲報指士林區的文化大學大典館4樓教室起火，立即派出水箱車22輛、雲梯車1輛、特種車6輛、救護車7輛及99人前往救援，至晚間6時許共救出16人，其中2女送醫搶救，目前已無人受困。 中央社 分享 facebook

文化大學大典館今天傳出火警，共計9男7女獲救。重傷的2女，其中1人無呼吸心跳，送醫搶救恢復生命跡象。台北市府建管處晚間則證實，大典館7、8樓屬違建。

台北市消防局今天下午5時1分獲報指出，位於陽明山的中國文化大學大典館教室起火，現場冒出陣陣火煙，立即出動36輛各式車輛和99人前往現場救援。

發生火災的大典館為8層樓高建築物，事發當時有14人逃到6樓陽台避難，另有兩女則躲到6樓男廁，經消防員以雲梯車接人（8人）或是協助帶人走樓梯脫困（6人），於晚間6時15分許全數救出，現場火勢也於晚間6時22分撲滅。

在6樓男廁救出的兩女被濃煙嗆傷昏迷，其中一人為景觀系4年級的22歲女學生李安筑，現場已無呼吸心跳，全身被濃煙燻黑，警消救出後，經送往新光醫院搶救後才恢復生命跡象與脈搏，但狀況仍不穩定，目前還處於昏迷狀況，初判有呼吸道灼傷，已送到加護病房檢查及治療。

另一名送往榮總醫院救治的是23歲景觀系4年級女學生陳怡佳，到院前生命跡象穩定，已恢復意識，因吸入性灼傷，目前給予插管，並轉送到燒傷病房進行後續治療。

文化大學校方受訪表示，大典館火警造成16名師生受困，包含1名助教、2名研究助理和13名學生，又以景觀系兩名女學生傷勢較重，目前都在醫院治療，已通知家屬到院協助，起火原因仍待警消人員到校鑑定後才能確定。

文化大學校長徐興慶和學務長方元沂晚間也到醫院探視受傷學生，並慰問家屬，校方說，根據目前聽到的消息，2名受傷女學生疑為畢業製作才留在學校，但仍須再進一步和傷者詢問、確認。

一名脫困的男同學接受媒體訪問時表示，他和同學們是聽到火警警報，隨即躲到陽台等待救援；另一名脫困男學生一獲救就和現場同學互相擁抱，期間還可看到不少獲救者的臉部都被濃煙燻黑。

起火的大典館設有環設學院、文學院教室與研究生教研室，根據校方詢問學生說法得知，2名受傷事發當時是在5樓教室製作模型與繪圖，疑似在進行切割時不慎引發火災，火調鑑識人員將進行後續調查，以釐清起火原因。

針對校內建築系學生表示，以前看過大典館平面圖，發現7、8樓根本是違建，竟還能通過消防安檢，認為學校根本未重視學生安全；台北市建管處發言人洪德豪晚間接受中央社記者電訪時表示，初步調閱資料發現，大典樓的使用執照登記並無那麼多樓層，認定文大大典館7、8樓應屬既存違建。

洪德豪說，關於大典館公共安全檢查紀錄等細節，須待明天上午調閱相關資料後，再對外回應。