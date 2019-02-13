文化大學火警 2送醫女傷患1昏迷1清醒

2019-02-13 21:11 中央社 台北13日電



中國文化大學大典館5樓下午發生火警。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 文化大學今天發生火警，2名女傷患送醫。其中一人送醫時已無呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象，但腦部水腫，目前仍昏迷；另一人送醫時意識不清，目前已清醒。

位於陽明山的中國文化大學大典館今天冒出陣陣火煙，台北市消防局下午5時1分獲報，立即出動36輛各式車輛和99人馳援，晚間6時15分許救出16人，其中2女送醫搶救，分別送往新光醫院及台北榮民總醫院。

新光醫院表示，送到該院的文大傷者是一名女學生，到院前沒有呼吸、心跳（OHCA），全身被火場濃煙燻黑，暫無其他外傷，經搶救已恢復生命跡象，但狀況仍不穩定，初步判斷有呼吸道灼傷，已送至加護病房檢查及治療。

新光醫院指出，傷者目前還處於昏迷狀況，呼吸道灼傷、肺部吸入性嗆傷且腦部水腫，所幸血壓已經回穩，仍須持續觀察。

台北榮總則表示，也收治一名文大火警傷者，是一名22歲女學生，到院前生命跡象穩定，目前已經清醒，因吸入性灼傷，目前給予插管，並且轉送到燒傷病房進行後續治療。

文大校方表示，重傷的兩位學生已分別送往新光醫院與台北榮總，校長徐興慶和學務長方元沂也前往醫院了解現況，新光醫院受傷學生的家長已趕至醫院，北榮受傷學生家住雲林，家長正趕往醫院中。

起火的大樓位於大典館，該館樓有環設學院、文學院教室與研究生教研室，起火原因仍在調查。