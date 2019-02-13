新北消防首度參加全球緊急救護競賽 基金會贊助百萬

2019-02-13 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



瀚邦國際慈善基金會創辦人曾梁源與夫人曾黃麗明多年來關心社會公益，多次造訪偏鄉及弱勢團體，為民服務不遺餘力，更多次捐贈新北市消防局相關訓練設施及應勤裝備，包含自動心肺復甦機、救護背心、半身安妮、躺椅、循環式爬梯機、專業跑步機及滑步機等等，有效提升訓練效率及救災救護效能 。

美國JEMS期刊舉辦「JEMS緊急救護競賽」，全球將有美國、英國及台灣等25支隊伍參與競賽，新北市消防局由技正蔡武忠帶隊，前往華盛頓；今天市長侯友宜授旗給參賽隊伍，新北市也成為亞洲首次派隊參與這場競賽的城市。

侯友宜表示，本次成行特別感謝瀚邦國際慈善基金會創辦人曾梁源及董事長曾黃麗明贊助100萬元經費，讓新北市政府消防局能參與這2年1度的國際救護盛會。

曾黃麗明表示，消防同仁本次赴美訓練行程目的在於汲取國外救護技術及經驗，透過競賽及觀摩帶回國外新知，轉化成未來到院前緊急救護方針，守護市民生命安全，相信消防局參賽同仁將全力爭取良好成績。