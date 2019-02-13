文大火警 受困者意識不清緊急送醫

2019-02-13 18:43 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 蘇健忠 ╱即時報導



中國文化大學大典館5樓下午發生火警，一女受困者被救出，意識不清楚緊急送醫，但有生命跡象。