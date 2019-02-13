文化大學救出16人火場影片曝光！2女學生受困男廁

中國文化大學大典館今傍晚傳出火警，經人車馳援在6點22分已撲滅火勢，共有9男7女受困，其中李姓、陳姓女景觀系四年級學生因濃煙躲在廁所，經消防人員發現後，一度失去呼吸心跳，及意識模糊，送醫急救後均恢復生命徵象；其餘6樓平台有14人揮手呼救，無安全顧慮經雲梯車陸續平安救出。

新光醫院表示，22歲李姓女學生到院時沒呼吸心跳，經急救後已恢復生命跡象，呼吸道有灼傷情況，目前已送加護病房插管中。

現場民眾指出，6樓的廁所有2名疑似女子受困，因大量的火勢濃煙，阻斷視線，無法及時逃出，消防人員進入6樓仔細詳查，在晚間6時許已救出這2人，但1人失去生命徵象、1人意識模糊，分別送往新光和榮總救治。

位在陽明山上的大典館5樓教室是文學系，今傍晚5時1分，教室竄出火煙，陣陣濃煙快速直衝天際，驚動校園，位在6樓教室外的平台有14名學生大聲揮手呼救，消防局派出雲梯車、22輛水車及100名人員馳援，警方也在場疏導交通，避免學生靠近火災現場。

北市消防局表示，現場是7層RC建築物，起火地點位在5樓教室，因大量濃煙，有14名人員跑到6樓露天陽台待救，但還有2名女子躲在6樓男廁，今晚6時7分消防人員控制火勢，仔細詳查找到受困女子。整起火警在6點22分撲滅火勢，詳細起火原因，尚待火調科調查釐清。