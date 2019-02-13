桃園客運董事醉鬧速食店 願道歉與店家和解

2019-02-13 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區上月27日凌晨，中山路上1間日式速食店有男子酒醉因不滿店員態度，當場將餐盤砸向櫃檯還恐嚇店家要讓速食店生意做不下去，事後發現該名男子竟是桃園客運的董事，同時還是新北市民防協會副理事長黃炳勳。事件爆發後，男子坦承自己因酒後起紛爭，情緒激動下才會做出脫序行為，願意與店家及當時服務的店員道歉進行和解。

黃炳勳〈49歲〉是與友人一同前去該日式速食店用餐，坦承當時喝了酒，但對於為何會起衝突已經記不清楚。據瞭解是黃炳勳點餐後未結完帳，女店員表示無法出餐，雙方因此起了誤會，沒想到黃竟拿起櫃台上的餐盤怒砸櫃台，友人連連安撫都無法勸阻他，也嚇得店員愣在原地。

店家表示，當時黃炳勳與友人入內點了300元左右的餐點，但還未付錢就到用餐區坐下，但依據店家規定，顧客需先付款廚房才能開始準備餐點，女店員當下也有提醒。但黃認為店家服務態度不佳，上前就對著女店員開飆三字經，甚至怒砸櫃台，最後才把現金甩在櫃台上，還補上一句「出門小心一點」。