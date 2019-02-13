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影／文化大學大典館5樓火警 頂樓16人受困

2019-02-13 17:57聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

中國文化大學大典館5樓下午發生火警，疑似有16人受困頂樓，無安全顧慮，目前入內搜救確認中。

中國文化大學大典館5樓下午發生火警，疑似有16人受困頂樓，無安全顧慮，目前消防隊...
中國文化大學大典館5樓下午發生火警，疑似有16人受困頂樓，無安全顧慮，目前消防隊入內搜救確認中。記者蘇健忠／攝影
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中國文化大學大典館5樓下午發生火警，疑似有16人受困頂樓，無安全顧慮，目前消防隊...
中國文化大學大典館5樓下午發生火警，疑似有16人受困頂樓，無安全顧慮，目前消防隊入內搜救確認中。記者蘇健忠／攝影
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