親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

2實習生手機定位找回4萬元手機 陸遊客：台灣警好熱血

2019-02-13 17:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市警金山分局野柳派出所元月初甫到職的實務訓練生柯昱如及郭俊鴻，雖然目前尚在實務訓練實習階段，但平日都積極向資深學長姐學習，利用手機定位功能及失主提供不完整的車號，不斷查詢所搭之UBER，成功幫朱姓大陸籍遊客找回價值4萬多元的手機，遊客感動地說「台灣警好熱血」。

野柳派出所昨天下午5時接獲朱姓大陸籍遊客報案，表示她將新購買價值約4萬元的手機疑似遺忘在搭來旅遊之UBER上，但記不得車號，也沒有電話號碼，不知如何是好。

朱姓遊客說，她因要來野柳拍照留下美好回憶，所以買了新手機在車上充電，下車時忘了拿。柯昱如及郭俊鴻旋熱心處理，除幫忙聯絡地質公園遊客中心是否有撿到類似手機，同時向該遊客積極詢問所搭乘UBER的相關來程細節、車號與時間。

但失主只記得部分車號，柯郭兩人以手機定位功能，發現失主的手機定位訊號一直在其他區域移動，研判手機應該還遺留在原本搭乘的UBER上，因載客四處移動。根據該遊客到達地質公園的時間與可能來程，循線比對符合特徵的車輛與車牌，終於找到符合特徵的車輛。

經聯繫車主果然在車上找到手機，「真的很幸運遇到這麼熱血並熱心的警察」朱姓外籍遊客感激地說。野柳派出所所長楊凱文表示，柯昱如及郭俊鴻是元月初剛到職的實務訓練生，要實習半年，雖然目前尚在實務訓練階段，然平日都積極向資深學長姐學習，新人有此成績實屬難得。

新北市警金山分局野柳派出所實務訓練生柯昱如及郭俊鴻，成功幫忙一名大陸籍遊客找回價...
新北市警金山分局野柳派出所實務訓練生柯昱如及郭俊鴻，成功幫忙一名大陸籍遊客找回價值4萬多元的手機。圖／金山警分局提供
分享

野柳失主
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

文大火警 嗆昏前報案 2女獲即刻救援

2019-02-14 00:01

影／驚險！機車騎士逆向騎上國道 8輛警車攔截

2019-02-13 23:00

文化大學火災2女重傷 北市證實失火處是違建

2019-02-13 23:40

文大火警 脫困女學生還原現場：濃煙太大、樓梯下不去

2019-02-13 22:14

天上掉下磚塊 公寓外牆剝落砸到車

2019-02-13 23:50

機車國道逆向狂飆40多公里 被警攔下摔傷

2019-02-13 21:26

文化大學火警 2送醫女傷患1昏迷1清醒

2019-02-13 21:11

騎川崎大型重機撞客運車尾 龍頭全毀騎士無心跳送醫

2019-02-13 20:49

文大女學生躲密閉式廁所 呼吸道灼傷插管治療

2019-02-13 20:24

台南市東區民宅失火 2樓房間竄出火舌

2019-02-13 20:22

台南家長指控女兒被國小同學網路霸凌 下午提告

2019-02-13 20:01

文化大學火警 一女送北榮插管治療

2019-02-13 19:45

文化大學救出16人火場影片曝光！2女學生受困男廁

2019-02-13 19:30

文化大學火警 1女急救後恢復呼吸心跳

2019-02-13 19:27

文大火警 男廁救2癱軟女急救恢復生命徵象

2019-02-13 19:26

影／買區間票搭自強號 驗票被抓女堅不補1.5倍差價

2019-02-13 18:48

影／好驚險！岸邊吊掛膠筏吊車翻覆 工人跳海逃生

2019-02-13 18:32

影／文大火警受困學生脫困 疑嗆傷送醫檢查

2019-02-13 18:31

高市工人遭板模砸死意外 韓國瑜過年前才剛帶隊檢查過

2019-02-13 18:30

甜蜜歡度情人節 親密關係要注意尊重身體自主權

2019-02-13 18:29

桃園客運董事醉鬧速食店 願道歉與店家和解

2019-02-13 18:15

文大環境設計學院火警 校方：疑學生實作出意外

2019-02-13 17:57

影／文化大學大典館5樓火警 頂樓16人受困

2019-02-13 17:57

影／文大大典館火警 警消：受困16人在頂樓兩側待救

2019-02-13 17:43

移民署科員踹檢疫犬 綠委籲：修法加重處罰

2019-02-13 17:42

影／移民官踢檢疫犬遭撻伐 隊長、移民官出面道歉

2019-02-13 17:22

文化大學教室驚傳火警 12人受困警消搶救中

2019-02-13 17:22

怪手挖到人骨！司機：這是做功德不用擔心

2019-02-13 17:11

急找「政府立案」看護照顧老母 卻掉陷阱遭罰15萬

2019-02-13 16:14

影／碰！大叔開車突然心肌梗塞撞賓士 警即刻破窗救命

2019-02-13 16:12

真有這麼香？男行經肉鬆店偷豬肉乾被逮供稱太香忍不住

2019-02-13 16:00

初九拜天公大灣武龍宮兩派人馬互嗆 永康警迅速制止

2019-02-13 15:59

南港公園釣魚客溺水命危 消防船艇搜半小時找到人

2019-02-13 15:57

《大尾鱸鰻》演員陳光前 中午墜忠孝橋

2019-02-13 15:53

小黃閃野狗撞倒整排機車 警方2小時逮肇逃司機

2019-02-13 15:21

高雄工務局新建工程板模掉落 工人遭砸死亡

2019-02-13 15:00

移民官踹檢疫犬 動保處：恐已違反動物保護法

2019-02-13 14:31

機場移民官踢檢疫犬一腳狗哀嚎 他稱：因為怕狗

2019-02-13 14:07

獵人山區打獵病發 原住民警所長沿傳統獵徑尋人

2019-02-13 14:02
看更多

熱門文章

要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月

2019-02-13 16:14

文化大學救出16人火場影片曝光！2女學生受困男廁

2019-02-13 19:30

87歲老婦遭2大貨車「腰斬」亡 2肇事駕駛移送

2019-02-13 13:22

女脫褲裸下身「叫我老公過來」 霸車頂路中央僵持

2019-02-13 12:22

告三立求償500萬下月6日宣判 陳佩琪一度哽咽淚灑法庭

2019-02-13 11:51

機場移民官踢檢疫犬一腳狗哀嚎 他稱：因為怕狗

2019-02-13 14:07

《大尾鱸鰻》演員陳光前 中午墜忠孝橋

2019-02-13 15:53

塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20

阿帕契事件翻版？ 少校偽簽偷帶朋友進601旅看飛機

2019-02-13 11:41

文大環境設計學院火警 校方：疑學生實作出意外

2019-02-13 17:57

文化大學教室驚傳火警 12人受困警消搶救中

2019-02-13 17:22

文大火警 脫困女學生還原現場：濃煙太大、樓梯下不去

2019-02-13 22:14

告三立求償500萬 陳佩琪：潑我糞水還要我自己洗乾淨

2019-02-13 10:44

誰摔死了李新？ 法院判珠寶商得賠償郭新政110萬元

2019-02-13 14:33

被加臉書「公幹婊子團」遭同學網路霸凌 母要告6學生公然侮辱

2019-02-13 10:08

文大女學生躲密閉式廁所 呼吸道灼傷插管治療

2019-02-13 20:24

與美女名醫不倫還吸3.8億元 想赴美拿史丹佛學歷證明

2019-02-13 17:27

影╱基隆大樓10多磚塊從天而降 民眾：嚇死人

2019-02-13 09:38

文化大學火災2女重傷 北市證實失火處是違建

2019-02-13 23:40

影／移民官踢檢疫犬遭撻伐 隊長、移民官出面道歉

2019-02-13 17:22

他與妻僅離婚16天 凍未條上了她被判刑

2019-02-13 22:47

高市工人遭板模砸死意外 韓國瑜過年前才剛帶隊檢查過

2019-02-13 18:30

影／「婊子公幹團」霸凌案 校方調解但家長堅提告

2019-02-13 12:26

怪手挖到人骨！司機：這是做功德不用擔心

2019-02-13 17:11

一年多沒「碰過」嬌妻 她跟蹤發現丈夫「愛巢」

2019-02-13 18:50

男子撿10元倒栽葱困水溝 被救出後好心店家送他200元

2019-02-13 11:58

文大火警 男廁救2癱軟女急救恢復生命徵象

2019-02-13 19:26

影／文大大典館火警 警消：受困16人在頂樓兩側待救

2019-02-13 17:43

藝人胡睿兒夜店撿屍性侵 一審判刑2年

2019-02-13 14:36

影／買區間票搭自強號 驗票被抓女堅不補1.5倍差價

2019-02-13 18:48

影／接班太快？刑事局代理局長黃明昭爭議聲中上任

2019-02-13 11:30

陳佩琪哽咽批「被潑糞水」柯文哲嘆：我是不負責任的先生

2019-02-13 14:07

影／檢疫犬遭移民官「踢」 獸醫檢查發現心理受影響

2019-02-13 19:48

騎川崎大型重機撞客運車尾 龍頭全毀騎士無心跳送醫

2019-02-13 20:49

高雄工務局新建工程板模掉落 工人遭砸死亡

2019-02-13 15:00

影／好驚險！岸邊吊掛膠筏吊車翻覆 工人跳海逃生

2019-02-13 18:32

約炮男手機探照找女子下體 2度性侵遭判4年10月

2019-02-13 16:28

山路落石砸車傷人 女子獲判國賠57萬餘元

2019-02-13 14:56

怨小孩被欺負朋友未相挺 他酒後將朋友活活打死

2019-02-13 10:39

台南私娼寮命案 同居男友收押禁見

2019-02-13 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top