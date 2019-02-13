2實習生手機定位找回4萬元手機 陸遊客：台灣警好熱血

2019-02-13 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市警金山分局野柳派出所元月初甫到職的實務訓練生柯昱如及郭俊鴻，雖然目前尚在實務訓練實習階段，但平日都積極向資深學長姐學習，利用手機定位功能及失主提供不完整的車號，不斷查詢所搭之UBER，成功幫朱姓大陸籍遊客找回價值4萬多元的手機，遊客感動地說「台灣警好熱血」。

野柳派出所昨天下午5時接獲朱姓大陸籍遊客報案，表示她將新購買價值約4萬元的手機疑似遺忘在搭來旅遊之UBER上，但記不得車號，也沒有電話號碼，不知如何是好。

朱姓遊客說，她因要來野柳拍照留下美好回憶，所以買了新手機在車上充電，下車時忘了拿。柯昱如及郭俊鴻旋熱心處理，除幫忙聯絡地質公園遊客中心是否有撿到類似手機，同時向該遊客積極詢問所搭乘UBER的相關來程細節、車號與時間。

但失主只記得部分車號，柯郭兩人以手機定位功能，發現失主的手機定位訊號一直在其他區域移動，研判手機應該還遺留在原本搭乘的UBER上，因載客四處移動。根據該遊客到達地質公園的時間與可能來程，循線比對符合特徵的車輛與車牌，終於找到符合特徵的車輛。