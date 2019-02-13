文化大學教室驚傳火警 12人受困警消搶救中

2019-02-13 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



中國文化大學今天傍晚5時1分驚傳三級火警，6層樓高的大典館5樓教室起火燃燒，冒出火煙，北市消防局獲報後，持續派出消防人員和14輛水車、雲梯車、救護車等各式車輛馳援中，警方掌握目前有12人受困在樓頂，警消全力搶救中。