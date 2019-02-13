怪手挖到人骨！司機：這是做功德不用擔心

2019-02-13 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣鹿草鄉開闢都市計畫3-3號道路，怪手司機呂結陽昨天挖到1根約12公分腿骨，透過工頭向警方報案，經員警及鑑識員初步檢視的確是人的小腿骨，調查研判是昔日墓園撿骨後遺留，並讚嘆怪手司機鑑識能力。呂結陽表示，駕駛怪手40多年清理過許多墓塚，挖到人骨不計其數、甚至可判斷性別，挖出人骨是做功德、無須害怕。

嘉義縣鹿草派出所昨接獲報案，指鹿草路旁開闢新路、整地挖出腿骨，員警不敢大意，先到場封鎖現場調查，發現1根兩端內緣白色，外觀黑褐色有點像枯木的疑似骨骸，立即連絡鑑識人員到場，經詢問附近居民，指該處從日據時期就是墓塚，部分墳墓前幾年才遷移，研判是墓園撿骨後遺留，鑑識員依外觀、結構初判是人體小腿骨。

「挖到就知道是腿骨！」66歲的呂結陽低調表示，40多年前服役時學會維修怪手技術，退伍後就開始駕駛、操作怪手，至今協助清理、挖掘墓塚、看過骨骸不計其數，因為經驗豐富，還能依骨頭外觀判斷性別，因此昨天挖到該灰褐色腿骨，就立即停工、聯絡工頭報警。