怪手挖到人骨！司機：這是做功德不用擔心
嘉義縣鹿草鄉開闢都市計畫3-3號道路，怪手司機呂結陽昨天挖到1根約12公分腿骨，透過工頭向警方報案，經員警及鑑識員初步檢視的確是人的小腿骨，調查研判是昔日墓園撿骨後遺留，並讚嘆怪手司機鑑識能力。呂結陽表示，駕駛怪手40多年清理過許多墓塚，挖到人骨不計其數、甚至可判斷性別，挖出人骨是做功德、無須害怕。
嘉義縣鹿草派出所昨接獲報案，指鹿草路旁開闢新路、整地挖出腿骨，員警不敢大意，先到場封鎖現場調查，發現1根兩端內緣白色，外觀黑褐色有點像枯木的疑似骨骸，立即連絡鑑識人員到場，經詢問附近居民，指該處從日據時期就是墓塚，部分墳墓前幾年才遷移，研判是墓園撿骨後遺留，鑑識員依外觀、結構初判是人體小腿骨。
「挖到就知道是腿骨！」66歲的呂結陽低調表示，40多年前服役時學會維修怪手技術，退伍後就開始駕駛、操作怪手，至今協助清理、挖掘墓塚、看過骨骸不計其數，因為經驗豐富，還能依骨頭外觀判斷性別，因此昨天挖到該灰褐色腿骨，就立即停工、聯絡工頭報警。
他說，40年前在朴子協助清理無主墓塚，首次挖出人骨，當時他負責挖，旁邊工人協助撿骨，眾人都認為讓無主骨骸重新安葬是「做功德」，之後他就經常協助公墓、墓園整地，挖到人骨無須害怕，重要的是一定要協助處理，不能裝成沒看見，許多公部門、營造商也會特別聯絡他，協助處理這類挖掘工作。
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