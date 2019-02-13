影／碰！大叔開車突然心肌梗塞撞賓士 警即刻破窗救命

2019-02-13 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局勤工所涂姓警員前天下午行經南區時，發現一輛轎車突然追撞前方停等紅燈的賓士車，涂前往察看，但拍窗時發現肇事的何姓駕駛完全沒有反應，疑似昏迷，涂趕緊請求救護車到場協助，經救護人員到場後破窗，並用自動體外心臟去顫器（AED），送醫途中沿路人工呼吸，才救回何性命，何胞弟也不斷感謝警消即時的協助；全案依車損的A3交通事故案件處理，由雙方協調後續賠償、理賠適宜。

「聽到碰一聲」，台中市第三警分局勤工所警員涂瑞麟表示，前天下午5時許擔服家戶訪查勤務，前往查訪途中在南區復興路、德富路，發現有1輛轎車追撞前方靜止停等紅燈的轎車，他發現後前往察看該名肇事駕駛何姓男子（41歲），發現何疑似昏迷，無法喚醒，立刻報請消防人員前往協助破窗搶救。

救護人員到場後，使用自動體外心臟去顫器（ADE）搶救，並施以人工呼吸，送往中山醫學大血附設醫院急救，經搶救後，何恢復心跳，經過醫生檢查發現，何是開車時突然心肌梗塞，才會昏迷追撞前方車輛。

警方聯絡何胞弟到醫院協助後續處理，何弟向員警表達感謝，若非員警即時發現及協助搶救，不知會造成甚麼遺憾。