《大尾鱸鰻》演員陳光前 中午墜忠孝橋

2019-02-13 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



資深藝人陳光前。圖／報系資料照 分享 facebook

曾演過《大尾鱸鰻》的本土劇資深演員陳光前今天中午12時許不知為何從新北市忠孝橋跳下，所幸被警消救起送醫後並無大礙，至於墜河的原因由轄區員警深入了解中。49歲的陳光前去年曾因涉及2起公然侮辱案，被法院分別判刑4個月、拘役50日。

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