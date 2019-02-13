小黃閃野狗撞倒整排機車 警方2小時逮肇逃司機

2019-02-13 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區大忠街113巷6號前，今天清晨6時30分有4輛停放路邊停車格的機車遭撞毀，民眾卻目擊計程車肇事逃逸，警方獲報後隨即調閱周邊監視器調查，上午8時30分左右便通知62歲謝姓司機到案說明，他坦承因為閃避野狗，導致失控擦撞路旁機車，一時緊張逃離現場。