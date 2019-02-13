獵人山區打獵病發 原住民警所長沿傳統獵徑尋人

2019-02-13 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市復興區一名64歲陳姓獵人，8日和弟弟約好上山打獵放置陷阱，但沒等弟弟同行，便獨自帶簡易鍋具、微薄食物上山，陳弟連續2天上山都找不到人，擔心哥哥發生山難，家屬昨日報警請求協助，警方與消防隊、搜救隊等前往山區，順利在復興區庫志部落附近，找到奄奄一息的陳姓獵人，合力用軟式擔架將獵人搬下山，送醫急救。

大溪警分局霞雲派出所所長洪明德表示，昨日接獲民眾報案，有人疑似發生山難，便和警員高文人、復興消防分隊等，於8時50分出發上山搜救。洪明德本身為在地泰雅族原住民，從小對山區熟悉敏感，沿著傳統獵徑，約10時10分許在霞雲里庫志部落，尋獲已上山5天、躺在自行搭建的簡易工寮小帳篷裡的陳姓獵人。

陳男家人表示，陳男從小喜愛打獵，當作休閒運動，近年來因年紀大罹患慢性病，也多次叮嚀陳男上山打獵要找親友同行，這次想趁冬季狩獵祭結束前，上山多獲取些獵物存貨自行食用，但因天氣寒冷，攜帶食物不足導致未正常進食，以致慢性病發作，發生危及性命狀況。