87歲老婦遭2大貨車「腰斬」亡 2肇事駕駛移送

2019-02-13 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區87歲張姓婦人，在平東路一段98號前，穿越斑馬線路口時，疑因大貨車有視線死角，先後被2輛綠燈剛起步大貨車撞倒輾過，身體慘遭腰斬分離。大貨車肇事後未停車繼續前行，警方調閱監視器追查，傳喚李男及朱男，他們才驚覺先後輾過老婦致死，警偵詢後今將2嫌依肇事逃逸致人於死罪嫌函送，正擴大釐清肇責中。

警方調查表示，40歲李姓大貨車駕駛，在停等紅綠燈起步行駛時，未察覺前方斑馬線，有路人正在步行過馬路，先撞倒張婦後輾過。52歲朱姓男子，與李男同一家貨運公司，他跟車在後方，也未察覺跟著前行輾過婦人殘肢。他們肇事後並未停車，直接將大貨車開回大園區公司。

桃園市交通大隊平鎮分隊分隊長黃仁廷表示，11日下午2時45分許，高齡87歲行動不便張姓老婦，在平鎮區平東路一段98號前路口過馬路時，因老婦行動緩慢，沒走二步就被一旁綠燈起步40歲李男所駕駛大貨車撞上、捲入車底遭到輾斃，後方的李男同事52歲朱姓駕駛也輾過婦人殘肢。

平鎮交通分隊獲報後，立即透過監錄系統鎖定車號，並沿路調閱大貨車行行車動線，2個小時後在桃園市大園區找到了2輛肇事大貨車及李、朱2名肇事駕駛，警方在2輛大貨車底部，發現老婦人血跡。肇事2駕駛供稱，當時並未發覺有撞到人，才未停車查看。