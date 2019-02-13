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影／「婊子公幹團」霸凌案 校方調解但家長堅提告

2019-02-13 12:26聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市發生國中女學生在網路上遭同學言語霸凌，嚴重受創甚至萌生自殺念頭，事後經學校調解，但家長仍堅持提告，目前全案由學校調查中。

據女學生的陳姓母親表示，事情從去年10月就發生，一直到上月26日，女兒還被邀進臉書的聊天群組，群組在女兒加入後改為「公幹婊子團」、「內射婊子團」，裡面辱罵女兒的字眼有「臭鮑魚」、「賤人」、「TMD（指他媽的）」、「在吃屎」、「我阿公看了都不想幹」，她看到後驚嚇又不捨。

而學校學務主任也表示，看到孩子們互罵的字眼都相當驚訝，「很多字眼連大人都不會用，孩子卻罵得很自然」，認為網路世界不好的東西很多，孩子們學好的不容易、但學壞的很快。

該名主任表示，事發後因女學生的母親堅持提告，霸凌的學生也都嚇到，才知道事情的嚴重，但學校對於網路霸凌等行為，早就對學生耳提面命多次，這次出事的學生雖然是一年級，但也進校半年，之前發生的孫安佐事件，孫在網路上嗆聲要殺掉同學而觸法，「學校足足跟學生講了半年」，但學生還是沒放在心上，一定要等事情發生，學校也很無奈。

陳姓家長在臉書上PO文，「絕不容許80（霸凌）！﹍你們幾位開臉訊群組，把我女兒拉進群裡，對於你們一些不堪入耳的言語和人身攻擊，和更換壞掉的椅子給我女兒坐，讓我原本活潑外向的女兒變得不太愛講話，也產生想死的念頭，身為母親的我 ，看在眼裡多痛心」，家長並在臉書上對霸凌孩子的同學指名道姓，還把霸凌的內容都列出來，共有325句。

家長表示，過程中女兒都未向家人反應，是因大女兒向小女兒借手機，發現小女兒的手機裡，有這些霸凌的言語，驚覺事態嚴重而告訴媽媽，而讓她最不能接受的是同學拿壞掉的椅子給小女兒坐，「萬一受傷誰要負責」，過去曾發生孩子因此傷殘的案例，讓人心驚。

而學校調查了解，加入群組裡共有7名女學生，都是小學同學，畢業後，該名被霸凌的女學生與其他四人進入同一校，並與其中三人同班，另兩名學生則在另一校，但仍經常會在群組裡聊天，上月25日當天，大家在群組裡聊天，這名女學生在未指名道姓的情況下，在群組裡罵「婊子配狗天長地久」，引起其他學生的不滿，認為她在指某人，而拉她進另一個群組裡，要弄清事情，引發後續的漫罵。

學校表示，目前看起來發生的時間是上月25與26日兩天，但家長卻稱是去年10月起，還要進一步調查，至於事情的起因，目前所知與異姓並沒有關係，而是同學之間的聊天，對某人的好惡引發，並沒有其他的嚴重問題。

家長發現後，10日就到派出所報案，學校表示，在11日獲悉，馬上邀請五名學生與家長到校協商，過程中被霸凌的女學生及其他學生都相互道歉，而家長也情緒激動責打孩子，事後該名女學生也上前安慰被打的同學，彼此看起來情緒上已緩解，但女學生的媽媽相當心疼，仍堅持要提告。

而據警方表示，媽媽確實有報案，但目前還未提告。

學校表示，事後對相關學生及全校都進行輔導，目前涉及的學生情緒還都穩定，也都有正常到校，輔導老師特別對被霸凌的女學生加強輔導，看不出有自殺的念頭，會持續關切。

台南國一女學生被同學霸凌，家長上網討公道，並PO出學生罵人的字眼。圖／取自網路
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台南國一女學生被同學霸凌，家長上網討公道，並PO出學生罵人的字眼。圖／取自網路
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網路霸凌孫安佐
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