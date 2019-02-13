女脫褲裸下身「叫我老公過來」 霸車頂路中央僵持

2019-02-13 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄一名阮姓越南女子前晚在馬路上突然脫去褲子，下半身赤裸，爬上一輛休旅車頂拒離開，岡山分局前峰所員警勸下車，她卻大喊「叫我老公過來」，員警最後將她拉下來壓制，交由消防隊員強制送醫，才結束長達1小時的鬧劇，但也造成休旅車頂凹損，車主擬估價後求償。

警方了解，32歲阮姓女子已取得我國身分證，離婚後獨自租房在岡山區，疑似先前有情緒問題就診，前晚與男性友人外出，兩人走散後，她在公園西路二段與民族路口，突然脫掉褲子，從一輛休旅車引擎蓋爬到車頂，堅持不下來。

休旅車主見狀相當傻眼，岡山分局前峰所警員龔姿華、實習生黃雅萍8點50分獲報趕抵，遠處就看到阮女大字形站在車頂，不斷勸說都無效，阮女變趴在車頂持續與警方、車主僵持不下。

員警勸她「什麼事啦，下來啦，妳這樣不好看啦」，阮女語氣急躁回應「我不要」，警追問「這誰的車？」，她竟說「警察局的車！」；警方再說「妳要不要先下來」，她則要求「叫我老公過來！」，但不論警方再說「妳先下來我就叫妳老公過來」，她仍不聽。

後來警方強行將她拉下車頂，阮女情緒無法平復，警方要求查看證件她還自掌嘴，意圖離去，警方只好壓制並上手銬保護管束，後來阮女男友到場陪同由消防隊將她強制就醫，才結束鬧劇。過程長達1小時。