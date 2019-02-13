影／大叔明知闖紅燈害情侶犁田 回家換裝換車躲查緝

2019-02-13 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市東區精武路、進德路去年12月底晚間發生一起車禍，吳姓男子騎車載陳姓女友，行經該處時，一名男子騎車闖紅燈，吳閃避不及摔車，但該名涉嫌闖紅燈的男子直接騎車離開，警方獲報到場後，調閱監視器，訪查附近居民，發現涉案男子騎車返家後，還更換衣服換騎腳踏車出門，警方鍥而不捨追查，終於查出是呂姓男子涉嫌闖紅燈，呂坦承知情，全案今依過失傷害、肇事逃逸罪嫌函送法辦。

台中市第三警分局交通分隊在去年12月23日晚間9時許接獲通報，東區精武路、進德路口有騎士摔車，同仁前往調查發現吳姓男子（27歲）騎車載著陳姓女友摔車倒在事故現場，吳證稱行經案發路口時，一名騎士闖紅燈才害他煞車不及而摔車，希望警方揪出闖紅燈者。

警方調閱監視器發現，騎車闖紅燈釀禍的騎士，先是被監視器拍到到路旁購買鹹酥雞，隨後消失在鏡頭中，隨後又換裝騎腳踏車出門，在附近彩卷行逗留了一下，騎腳踏車將剛買的鹹酥雞取走，再次消失在鏡頭中。

警方根據相關線索，並擴大調閱監視器，發現疑為該名闖紅燈騎士的住處，經訪查後，終於獲得該名騎士的電話，順利聯絡到涉嫌闖紅燈害人摔車的呂姓男子（56歲），呂向警方辯稱，知道有發生該起事故，但辯稱是對方闖紅燈騎太快才會肇事，但警方出示監視器畫面，證明是呂闖紅燈後，呂才又改口，就算我闖紅燈，也沒有撞到對方。