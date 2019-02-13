男子撿10元倒栽葱困水溝 被救出後好心店家送他200元

2019-02-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市楊姓男子今天上午近11點，在東明路一處公車站牌等公車時，一個10元硬幣不小心掉落滾進水溝內，他打開水溝蓋伸頭進去撿，沒想到整個人倒栽葱掉進水溝內，原本還有一隻腳留在外面，最後整個人不見蹤影，大喊救命。消防隊員獲報將他救出，雖未受傷，但也嚇得表示「下次不敢了」。附近一間店家好心老闆娘拿200元給他搭計程車回家，還拿10元送他，要他不要再撿了。

基隆市一名52歲領有身心障礙手冊的楊姓男子， 上午近11點時在東明路在等公車，不小心把10元硬幣掉落，一直滾進水溝蓋裡，他十分節撿，不甘心損心，為了撿拾水溝下的10塊錢，他打開水溝蓋撿，水溝蓋長寬60乘40公分，深度有1公尺多。

楊男10元沒撿到，還果倒栽蔥卡在水溝裡面爬不出來，消防隊動員兩輛車輛，將他平安救出來。心有餘悸的楊男被救出後說，他就為了10元差點沒命，下次不敢了，他全身都是髒汙，也泡了汙水，飽受驚嚇。一旁好心的店家，不僅幫忙報請消防隊幫忙，看楊男全身髒汙也沒錢，幫他叫了計程車並支付200元車資，男子直呼謝謝她的好心。