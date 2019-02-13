怨小孩被欺負朋友未相挺 他酒後將朋友活活打死

2019-02-13 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民李男去年底邀友人「志文」喝酒，想起兒子被欺負時，「志文」未挺身而出，同時對方答應為他小舅子找工作卻未做到，涉嫌持撞球桿猛力攻擊「阿文」的頭部及全身，致被害人傷重死亡，犯後駕車逃逸被警查獲，台中地檢署今天依殺人、公共危險等罪將李男起訴。

起訴書指出，李男（39歲）去年11月10日深夜，邀友人「志文」至台中市大甲區大安港路他的住處喝酒，回憶起舊日嫌隙，與「志文」發生嚴重口角。

李男拿起2支撞球桿，猛力攻擊「志文」的頭部及全身，致被害人受有頭部多處裂傷、身體及四肢多處瘀傷、左側肋骨後部多處骨折，引起身多處出血和脂肪性栓塞症而休克、呼吸衰竭，經送光田綜合醫院，於到院前心跳停止死亡。

李男殺人後駕車逃逸，經警方獲報於次日上午，在台中市大甲區查獲，對他施以酒精濃度測試，測出酒精濃度為每升0.76毫克，並在李的住處查扣作案用的撞球桿2支。

39歲李姓男子10日晚間和48歲李姓友人相約自家飲酒後卻口角，李姓男子拿起家中撞球桿打死友人後駕車逃逸，警方循線逮人，依法送辦。