亞洲首次！2019全球JEMS緊急救護競賽 新北消防出征

2019-02-13 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



美國JEMS期刊舉辦「JEMS緊急救護競賽」，全球將有美國、英國及台灣等25支隊伍參與競賽，新北市消防局由技正蔡武忠帶隊，前往華盛頓；今天市長侯友宜授旗給參賽隊伍，新北市也成為亞洲首次派隊參與這場競賽的城市。

新北市消防局指出，「JEMS緊急救護競賽」是每二年舉辦一次的全美緊急救護年度盛會，主辦單位是具有權威性的JEMS期刊，本次共計美國、英國及台灣等25支隊伍參賽，分別於2月19日及21日辦理淘汰賽及決賽。

消防局派出慈福分隊陳暉翰、樹林分隊黃志賢、龍源分隊戴誌毅、三重分隊林昱佑、淡水分隊蘇韋禎、戴笠翔等6位消防人員組成2隊參加，另北市新光醫院洪世文、台北慈濟醫院陳玉龍及北市萬芳醫院劉英國等3名消防局醫療指導醫師隨隊指導。

相關比賽人員在賽後，將於本月23日前往西雅圖消防局參訪，西雅圖消防局推動的DA-CPR（派遣員線上指導的CPR、救護技術員高品質CPR、與推動復甦學院Resuscitation Academy），品質與成效為世界第一，造就了西雅圖市目前為全世界OHCA急救成功率最高之地區，成為各先進國家緊急救護學習之對象。

新北市消防局將參訪西雅圖消防局、國王郡指揮中心、復甦學院及救護車實習，透過參訪交流及實習經驗，汲取國外緊急救護專業智能，不僅能提供消防局執行緊急救護之諸多珍貴建議，更可提升救護人員到院前緊急救護專業能力。