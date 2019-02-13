影╱基隆大樓10多磚塊從天而降 民眾：嚇死人

2019-02-13 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



近日天氣忽冷忽熱，基隆連日來下雨、出太陽頻交替，昨天晚間仁二路、延平街口一棟大樓外牆屋簷突出的部分發生磚塊剝落，整個水泥夾雜著磁磚及磚塊往下砸，停在路邊一輛白色轎被砸到，車燈破裂、車頂凹一個洞。今天上午民眾經過看到都嚇了一跳，「這麼大磚塊砸下來，嚇死人了，還好沒有砸到人！」

「砰」好大一聲，整個水泥、磚塊就砸下來了，仁二路、延平街口1樓饅頭店工作人員說，昨天晚上8點多發生，當時有一輛轎車被砸到，實在很嚇人，可能一下子下雨，一下子放晴。延平街派出所昨天在事發後，已立即在路口圍起封鎖線，避免人車靠近發生危險。

今天上午7點多，很多民眾經過發現都議論紛紛，一名阿嬤帶孫子去上學經過，她說，實在很危險，這麼大的磚塊掉落，沒有砸到人是不幸中的大幸。智仁里長郭智勇說，大樓約3到4樓的外牆突出部分的磁磚、水泥、磚塊整個掉落，非常危險，已通知大樓管委會盡速處理，研判近日天氣忽冷忽熱冷熱變化劇烈， 熱脹冷縮發生磁磚剝落，請民眾經過時要小心。