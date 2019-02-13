春節遊客湧進安平 警方啟動「快暢部隊」交通順暢

2019-02-13 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



春節長達9天連假，台南安平湧進大批遊客，過年前剛開展的「大魚的祝福」裝置藝術成了熱門新興景點，吸引民眾前往拍照打卡。 為了讓遊客能滿載快樂回憶而歸，台南市警四分局啟動「快暢部隊」維護交通順暢。

警方說，員警除針對重點時段及路段加強警力部署規劃疏導交通外，也運用機動巡邏方式使員警能迅速馳赴各交通樞紐路口，透過指揮及號誌燈控方式來提升車流行進速度。

歷年來安平商圈為民眾來臺南觀光首選，春節期間安平老街遊客人山人海，這次在安平新地標「大魚的祝福」以及市政府文化局「臺南古蹟行春系列活動」加持之下，也帶動遊客春節期間到安平走春，

市政府觀光旅遊局及文化局初步估計，春節期間至安平古堡、樹屋、安平天后宮旅遊休憩及走春遊客約有423,466人，相較107年386,538人，增加了36,928人，安平區公所春節期間貼心規劃免費接駁車，使遊客能便捷暢遊安平商圈各景點，今年度總計約疏運16,510人次，顯示安平觀光人潮逐年成長。

警方統計，今年108年春節期間安平地區A2交通事故計發生32件，相較107年春節期間發生37件，計減少5件，員警遇有交通事故立即定位並排除移置肇事車輛，達到快速到達現場，縮短處理時間效果。