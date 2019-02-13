扮無國界醫生騙台婦 詐團：親愛的希望你理解我的愛

2019-02-13 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



新北市一名40歲陳姓婦人日前在網路上結識一名網友，對方自稱是派駐在南蘇丹戰區的無國界醫生，因厭倦戰火，需要向陳婦借2000美元才能離開，並到台灣與陳婦團聚，陳婦於2月11日到銀行準備匯款，被眼尖行員發現異常，協同警方向陳婦說明詐騙慣用手法，才終於保住陳婦錢財。

警方表示，詐騙集團盜用網路照片偽裝成醫生，向陳婦自稱是「聯合國無國界醫生Chirs」，常駐在南蘇丹戰區中，近來因厭倦戰火想要離開，但必須先由陳婦假扮妻子匯出2000美元，才能到台灣來和陳婦團聚。

在雙方用社群軟體通訊過程中，假醫生還不斷以「親愛的、我的愛人」稱呼陳婦，並用「希望你能理解我的愛」「你是我唯一聊天的人」等花言巧語哄騙陳婦；陳婦2月11日不疑有他，到台銀板橋分行辦理匯款時，因不斷滑手機，被行員梁智勝眼尖發現異常，通報派駐在銀行的保七警方到場處理。