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350萬元地下匯兌黑吃黑 主嫌棄母棄車逃逸

2019-02-12 23:15聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市新光三越站前廣場，今天傍晚4時許發生一起地下匯兌黑吃黑案件，轄區警方獲報後，3小時內逮捕涉案的2名嫌犯，並追回新台幣350萬元贓款，目前還剩下一名綽號「小強」的男子逃逸，警方正全力追捕。

警方指出，趙姓、李姓男子經營兩岸地下匯兌業務，日前透過朋友介紹，得知綽號「小強」的男子，有意以新台幣350萬元代價兌換人民幣，雙方約在今天下午4時許，在新光站前廣場交易。

主嫌「小強」駕駛白色BMW轎車，車上還有31歲洪姓男子，及小強的母親61歲袁姓女子隨行，趙、李兩人則分別騎車前往站前廣場。

「小強」從車上下車後，將裝有350萬元的新台幣行李袋交給趙清點，趙清點無誤後，立即打電話給同夥，將約70多萬元的人民幣，匯到對方指定帳戶；「小強」確認對方匯款完畢，突然伸手搶過裝錢的行李袋並上車逃逸。

趙、李件金錢被搶，馬上向轄區警方報案，警方調閱路口監視器，通報線上警網展開攔截圍捕，最後在北投警方配合下，在石牌地區攔截轎車，不過主嫌「小強」已另外搭計程車逃離，洪、袁兩人遭警方逮捕，警方在轎車後車廂中找回350萬元贓款。

被逮捕的洪、袁兩人，袁是「小強」的母親，洪則坦承「小強」是朋友的朋友，經人介紹幫忙，可得10多萬元佣金；趙、李則涉嫌和友人從事地下匯兌業務，警方目前除將洪、袁兩人依搶奪罪偵辦外，也將追究趙、李涉及地下匯兌責任，至於主嫌「小強」，目前逃往新北市土城地區，警方正全力追捕中。

警方攔截作案車輛，追回350萬元贓款。記者廖炳棋／翻攝
警方攔截作案車輛，追回350萬元贓款。記者廖炳棋／翻攝
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