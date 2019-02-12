350萬元地下匯兌黑吃黑 主嫌棄母棄車逃逸

2019-02-12 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市新光三越站前廣場，今天傍晚4時許發生一起地下匯兌黑吃黑案件，轄區警方獲報後，3小時內逮捕涉案的2名嫌犯，並追回新台幣350萬元贓款，目前還剩下一名綽號「小強」的男子逃逸，警方正全力追捕。

警方指出，趙姓、李姓男子經營兩岸地下匯兌業務，日前透過朋友介紹，得知綽號「小強」的男子，有意以新台幣350萬元代價兌換人民幣，雙方約在今天下午4時許，在新光站前廣場交易。

主嫌「小強」駕駛白色BMW轎車，車上還有31歲洪姓男子，及小強的母親61歲袁姓女子隨行，趙、李兩人則分別騎車前往站前廣場。

「小強」從車上下車後，將裝有350萬元的新台幣行李袋交給趙清點，趙清點無誤後，立即打電話給同夥，將約70多萬元的人民幣，匯到對方指定帳戶；「小強」確認對方匯款完畢，突然伸手搶過裝錢的行李袋並上車逃逸。

趙、李件金錢被搶，馬上向轄區警方報案，警方調閱路口監視器，通報線上警網展開攔截圍捕，最後在北投警方配合下，在石牌地區攔截轎車，不過主嫌「小強」已另外搭計程車逃離，洪、袁兩人遭警方逮捕，警方在轎車後車廂中找回350萬元贓款。