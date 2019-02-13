5歲「小遊民」綺綺 穿新衣上學好開心

桃園5歲女童綺綺（左二）昨終於圓了上學夢，穿著新衣、背起書包，牽著阿嬤開心到幼兒園報到。 記者陳俊智／攝影 分享 facebook

「要上學囉，你讀書要乖一點」；將滿五歲的女童「綺綺」，半月前還和阿嬤四處撿資源回收，一身蓬頭垢面，渴望上學卻不可得，經聯合報報導後善心湧入、市府協助安排就學。昨天她起個大早，換上新衣背起書包，牽著阿嬤蹦蹦跳跳開心到幼兒園報到。

綺綺一家三代均弱勢，父母領有身障手冊無力扶養，兩歲就把她託給鄰居彭姓婦人照顧。彭婦為了生計常帶著她四處撿資源回收變賣，一老一小朝夕相伴，無血緣卻情同祖孫，但每天在大街徘徊好幾公里，綺綺曾吐露「好想上學」心願，彭婦只能無奈回應，沒錢怎麼讓妳上學。

綺綺的故事經本報報導後，愛心人士捐獻物資，桃園市府社會局評估後認為，彭婦疼愛孩子且有繼續照顧意願，不考慮強制安置；教育局也替她安排到附近公幼就學。

桃園五歲女童綺綺（右）昨天開心上學去。 記者陳俊智／攝影 分享 facebook

「走囉，上學囉！」昨天一早八點，彭婦一邊叮嚀，一邊替綺綺穿上外界捐贈的新衣。綺綺翻開書包，眼睛發亮盯著習字簿、彩色鉛筆，開心喊說「我要去上學了，好開心」，還抓起一袋巧克力，說要拿到幼稚園和大家分享，離家前更不忘把最愛的芭比娃娃放進書包。

綺綺的爸媽昨也來看望她，一家人邊走邊聊到學校辦理註冊手續，彭婦牽著她的手不斷溫柔提醒說，「要乖一點，和同學好好相處」，綺綺笑著回應「書包好重喔」，沒有一般學童初次上課和父母分離時的焦慮感。

下午四點放學，綺綺看到阿嬤笑說「我還不想要下課」，對於校園生活欲罷不能，老師表示，第一天綺綺很適應，和其他小朋友相處融洽。

彭婦說，照顧綺綺三年多，突然送去學校有些不習慣，盼能找份工作讓生活過好些；會不會捨不得？她淡淡說「不會啦，能去上課當然好」，關愛之情溢於言表。

當初發現綺綺和彭婦的玉山里長何漢威說，綺綺的故事被報導後，里辦公室電話從一大早響到深夜，全都是熱心民眾想要幫助她圓上學夢，因為大家的幫忙，綺綺生活暫時無憂，後續有社會局持續追蹤。