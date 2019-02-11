板橋鐵皮工廠火警 有延燒之虞目前無人受困

2019-02-11 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



今天下午3時許，新北市板橋區板城路一間鐵皮工廠1樓傳出火勢，工人已跑到廠外，現場為4間連棟鐵皮工廠，有延燒之虞；消防局派遣3大隊、1中隊、15分隊，消防155人各式消防車輛61輛前往搶救。

消防局指出，目前燃燒2間鐵皮工廠，起火工廠關係人表示工人都出來了，沒有人受困，另1間延燒的鐵皮工廠為空屋，應該也沒人受困；呼籲民眾繞道勿圍觀，避免發生危險。