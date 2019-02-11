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過年缺錢花用再度偷車 永和警鎖定竊車慣犯迅速逮捕

2019-02-11 14:32聯合報 記者袁志豪╱即時報導

吳姓男子下車購買檳榔，一轉眼車就被人開走，無奈報警；永和警分局調閱監視器，昨天循線逮捕鄭姓男子，鄭供稱因遭到通緝，無法工作，過年期間又缺錢花用，才會再度行竊，訊後依竊盜通緝、竊盜等罪移送法辦。

「奇怪！我的車怎麼不見了？」李姓男子本月1日開車出門，車輛未熄火臨停在新北市永和區一處檳榔攤前，下車購買檳榔，但下車沒多久，車輛竟遭人竊取開走，上前追逐已經來不及。

李向轄區永和派出所報案，經警方積極調閱監視器，鎖定一名身著黑衣的男子，並且認出男子是轄內竊取多部汽、機車的鄭姓男子（48歲）。

警方指出，鄭平日無業，以竊車販賣為生，去年在永和區竊取2部汽車遭逮移送法辦，沒想到今年又犯案，1月也竊取一輛機車，行徑狂妄。

警方鎖定鄭的身分後，昨天發現鄭的行蹤，派遣大批警力前往圍捕，鄭見警方上前，不斷謊報身分，企圖蒙騙過關，仍一一被警方識破，承辦警員也在樹林區起獲他行竊的贓車。

偵訊時，鄭供稱因通緝身分長期無法工作，又逢過年期間缺錢花用，才會再度偷車，警方依竊盜通緝、竊盜等罪將他移送法辦。

永和警分局長謝宗宏表示，竊盜案是常見民生案件，民眾往往憂心財損無法尋回，本次順利偵破汽車竊盜案，不僅提升民眾對於治安的信心，亦能嚇阻有心人士犯案的可能；警方昨天通知車主領回失車時，車主說：「這樣我過年後上工又有車可以開了！」

鄭姓男子因遭到通緝，無法工作，過年期間又缺錢花用，行竊汽車遭逮。記者袁志豪／翻攝
鄭姓男子因遭到通緝，無法工作，過年期間又缺錢花用，行竊汽車遭逮。記者袁志豪／翻攝
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竊盜通緝

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