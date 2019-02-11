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逛街一路踢踹又拎晃孩子 警上門男辯：只是嚇嚇他

2019-02-11 14:20聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

白衣男子在台南南紡購物中心逛街時，因小孩不聽話，用腳把小孩踢倒在地上。圖／取自網...
白衣男子在台南南紡購物中心逛街時，因小孩不聽話，用腳把小孩踢倒在地上。圖／取自網路
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台南市春節期間一名男子在南紡購物中心被民眾拍攝到當街踹兒，還把孩子拎起來作勢要丟到樓下，警方循線找到這名男子，社會局並前往家訪，目前認定孩子並沒有其他受虐的情況，將安排父親接受親職教育，並持續追蹤孩子的狀況。

民眾是在9號拍攝到，這名體型壯碩、身穿白色上衣的男子，帶著兩名小孩逛街，一路打罵小孩，引起逛街民眾的側目，後來男子生氣、怒踹孩子，把孩子踢倒在地，後來又把孩子拎起，作勢要丟到樓下，另一名身穿黑衣男子上前制止。

民眾把影片po到臉書爆料公社的粉團裡，引起網友議論，「有誰可以救救孩子」、「再怎樣也不能揣小孩」、「回家可能被打得更慘」。

網友在網上要求大家肉搜這名父親，給他一個教訓，別讓孩子成為下一個家暴的受害者，「不愛小孩就不要生來糟蹋」，並表示影片中只是一小段，孩子在拍攝前已被父親打了。

警方根據賣場相關影像，循線找到這名父親，戴姓男子看到警方上門嚇了一跳，才知道自己被人「肉搜」；警方調查男子當天帶著分別是6歲與4歲的兒子逛街。

男子表示，是因為孩子很調皮，逛街時不斷去摸店家的商品，多次制止無效，才會責罵，當時只是作勢嚇嚇孩子，並沒有真的踢到。

警方並通報社會局協助處理，社工安排孩子驗傷，結果孩子右手擦傷、輕微腹壁挫傷，無骨骼陳舊傷或其他異常發現，研判平日應該沒有受虐的情況。

社會局表示，經過家訪了解，這家人三代同堂，父親與新住民母親平日都有固定工作，平日多是祖父母照顧孩子， 家庭功能健全，孩子暫時沒有受虐的情況，將依兒童及少年福利與權益保障法，對父親開出強制親職教育處分，要求父親上課。

影片連結：https://share.bc3ts.com/4jgoemwnr2dm9w0e2639yvx1l

白衣男子在台南南紡購物中心逛街時，把小孩拎起作勢要丟到樓下，一名黑衣男子上前制止...
白衣男子在台南南紡購物中心逛街時，把小孩拎起作勢要丟到樓下，一名黑衣男子上前制止。圖／取自網路
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爆料公社虐童

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