老公過年4天不回家 苗栗廣告社2樓起火老婆命危

2019-02-11 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮中山路廣告社2樓起火，盧姓老闆娘送醫命危。記者范榮達／翻攝 分享 facebook 苗栗縣後龍鎮中山路一家廣告社今天中午12點半發生火災，苗栗縣政府消防局人車隊員趕到，發現二樓冒出火舌和濃煙灌救。

火勢半個小時撲滅，消防局初步調查起火點在2樓寢室，從內燒到神明廳，消防局在神明廳救出64歲的盧姓女老闆娘，她當時躺在地上蓋著棉被，一度失去生命跡象，送醫急救已恢復心跳。

警方初步了解，盧女的丈夫大年初三就失聯，她鬱鬱寡歡，今天上班第一天，員工以為老闆娘吃安眠藥在樓上休息，沒想到房間突然起火燃燒，火勢猛烈一發不可收拾。