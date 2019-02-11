安全帽怎麼這麼緊？老翁騎到鄰居同款機車搞出烏龍竊案

2019-02-11 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市楊姓男子停放在豐原區某便當店門前的機車（右）在9日晚間失竊，警方調查發現，原來是騎同款機車（左）的呂姓男子誤騎導致。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 「我的機車不見了！」台中市豐原警分局豐原所9日晚間接獲報案，楊姓男子稱自己停放在便當店外的機車遭竊，警方到場調查時，發現有一款與楊失竊的同款機車停在現場，一名陳姓義警提及，曾聽過機車太像停在一起而誤騎的烏龍案件，因此警方查出停放在現場的同款機車的呂姓車主地址，前往調查果然發現失竊的機車就停在門口，呂被警方通知時才恍然大悟，呂還說「難怪我覺得安全帽怎麼變這麼緊」。

台中市豐原警分局豐原所表示，楊姓男子9日晚間9時許報案，稱自己車牌號碼為707的三陽機車遭竊，警員到場調查時，發現只有一輛車牌851的同款三陽機車在失竊的現場，當時協勤的陳姓義警研判，多年前曾經發生同款機車太類似，導致車主騎錯車的案件，而且當時已晚上9時許，便當店已關門，按照常理推斷，誤騎的機率很大。

警員查出該同款機車的呂姓車主（76歲）的地址，前往查訪，果然發現楊失竊的機車就停在門口，警方通知呂詢問，呂還不知道騎錯機車，辯稱當晚在便當店吃完飯後就騎車回家，當時只有覺得安全帽變緊，沒有察覺異狀，知道誤騎後，連忙向楊致歉。