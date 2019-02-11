駕駛國道自撞下車查看被輾死 多車涉案肇逃警追捕

2019-02-11 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



國道第三公路警察大隊表示，今天清晨在國道一號王田到南屯路段發生死亡車禍，肇事車逃逸，呼籲民眾提供行車記錄器畫面，協助追查肇事逃逸者。

警方表示，今早5點，一輛轎車在國道一號北向184.5公里處王田至南屯路段，疑因先擦撞內側護欄後移至外側路肩，49歲駕駛韓姓男子下車查看，被後方多輛不明車輛撞擊、輾斃，橫躺於外側車道，當場明顯死亡。

乘客56歲陸姓女子未受傷，國道警察刑事組、員林分隊目前正積極追查未停車處理之肇事車輛。