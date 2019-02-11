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駕駛國道自撞下車查看被輾死 多車涉案肇逃警追捕

2019-02-11 11:50聯合報 記者游振昇╱即時報導

國道第三公路警察大隊表示，今天清晨在國道一號王田到南屯路段發生死亡車禍，肇事車逃逸，呼籲民眾提供行車記錄器畫面，協助追查肇事逃逸者。

警方表示，今早5點，一輛轎車在國道一號北向184.5公里處王田至南屯路段，疑因先擦撞內側護欄後移至外側路肩，49歲駕駛韓姓男子下車查看，被後方多輛不明車輛撞擊、輾斃，橫躺於外側車道，當場明顯死亡。

乘客56歲陸姓女子未受傷，國道警察刑事組、員林分隊目前正積極追查未停車處理之肇事車輛。

國道三隊呼籲，今天有在這個時段開車經過的駕駛，如有行車記錄器錄到相關跡證或是撞擊過程，請提供警方。

國道一號中部路段今天凌晨發生死亡車禍，警方追查肇逃車輛。圖/警方提供
國道一號中部路段今天凌晨發生死亡車禍，警方追查肇逃車輛。圖/警方提供
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國道一號中部路段今天凌晨發生死亡車禍，警方追查肇逃車輛。圖/警方提供
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國道車禍

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