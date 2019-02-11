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75歲男在泳池SPA區溺水 3名救生員未發現被起訴

2019-02-11 11:35聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

75歲楊姓男子兩年前至沙鹿區某游泳池游泳後，在游泳池SPA池區按摩池內發生心肌梗塞溺水，而3名救生員在換班、進行水質控管、投藥，未及時發現楊男溺水，致楊男溺斃，事後雙方和解金額談不攏，台中地檢署今天依業務過失致死罪起訴游泳池副理兼救生員的鄭男、以及黃女、潘男救生員等3人。

檢察官勘驗現場監視器畫面，查出被害人楊男於案發當日下午2時17分，楊的頭部沉入水中沒有動作，直至同日下午2時29分才被救起，意即被害人遲至12分鐘後才被救起。

檢察官相驗查出楊男的死因為「生前因在按摩池內發生心肌梗塞、腦梗塞及失能，導致溺水缺氧性腦病變併發肺炎，最後因中樞神經休克併多重器官衰竭死亡」，死因為意外死亡。

鄭男坦承他是游池池的副理兼救生員，事發當時正逢下午2時換班時間，他與黃、潘均在救生哨換班、及進行水質控管、投藥，並無救生員在游池泳畔值勤，因有泳客反應泳池內有人溺水，才趕過去發現楊男面部朝下浮在水面上。

起訴書指出，鄭男（39歲）是台中市沙鹿區某游泳池副理兼救生員，負責游泳池救生員的值班、調度等工作，而黃女（25歲）、潘男（23歲）是救生員。

106年9月27日下午2時，75歲的楊男至某游泳池游泳，同日下午2時17分，楊男在游泳池SPA區溺水，鄭男、黃女、潘男等3人，因均在游泳池旁值勤，而未及時發現楊男溺水，直至同日下午2時29分，才有游客發現楊頭部沉入水中察覺有異，才向救生員反應。

鄭男等人將楊男救援上岸，並通知消防人員將楊送往醫院急救，楊於9月30日因溺水、缺氧性腦病變併發肺炎，導致中樞神經休克併多器官衰竭而死亡，經楊男的兒子提起告訴。

75歲楊姓男子兩年前至沙鹿區某游泳池游泳後，在游泳池SPA池區按摩池內發生心肌梗...
75歲楊姓男子兩年前至沙鹿區某游泳池游泳後，在游泳池SPA池區按摩池內發生心肌梗塞溺水，而3名救生員在換班、進行水質控管、投藥，未及時發現楊男溺水，致楊男溺斃，事後雙方和解金額談不攏，台中地檢署今天依業務過失致死罪起訴游泳池副理兼救生員的鄭男、以及黃女、潘男救生員等3人。 圖／本報資料照
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溺水器官心肌梗塞

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