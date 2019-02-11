開學首日 竹縣警護童開心上學

2019-02-11 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



開學啦！春節連假結束，今天是恢復正常上課的第一天，新竹縣政府為確保及維護轄內學生上、下學安全，除針對轄內各級學校進行校園安全維護勤務，今天一早縣長楊文科和警察局局長張榮興也到學校發放文具等預防犯罪宣導品，盼能提升學童自我保護及法律認知，共同維護學生安全。

楊文科表示，學生是未來的希望，要打造新竹縣未來的榮景，教育是最核心也是最強大的力量，新竹縣將強化學校警衛人力及學校安全維護硬體設備，讓學生能夠有安全無虞的學習成長空間，並期勉學童在校學習除了要「德智體群美」五育並重，還要學習帶得走的生活能力，同時把握國際教育交流學習機會，培養國際觀與未來國際移動的能力。

為了保護學童安全，新竹縣政府警察局除要求轄內各分局提高見警率，加強社區與巷弄重點巡邏，對治安顧慮人口掌握，並於上、下學時段編排勤務，更針對重點學校周邊治安死角巡守。

張榮興表示，家長接送孩童上、下課「熱點」，周邊交通易造成壅塞，特別呼籲所有用路人，接送學童上、下學或行經校園周邊時，請避免違規停車，放慢車速，留意過馬路孩童安全，大家共同來維護學童安全與交通順暢。