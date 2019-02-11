剛開春就弄丟5張「小朋友」 智警從3張發票找到失主

2019-02-11 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市周姓老翁8日晚間在第三市場撿到一個零錢包，錢包除了有5000多元之外，還有三張發票，但沒有任何證件，周將錢包拿到派出所失物招領，承辦警員根據錢包內的三張發票，尋找線索，發現其中一張發票是連鎖大賣場的發票，研判賣場一定有會員資料，但因過年期間大賣場都提早打烊，因此9日再前往大賣場查詢時，查出遺失錢包的林姓婦人身分，並通知林女到所領回，林女失而復得十分開心，頻頻向警方致謝。

「難過了一整晚！」林姓婦人表示，8日當天前往第三市場採買年貨，因東西很多，沒有發現錢包沒有放進置物箱內，回家才發現錢包不見了，裡面有要包給兒孫的紅包錢，發現遺失時，十分心痛，認為錢包內沒有證件，一定找不回來，沒想到社會還是有好心人跟熱心的警察。

台中市第三警分局立德派出所表示，警員黃柏華在8日晚間7時許值勤時，周姓老翁（73歲）拿著零錢包走進派出所，稱撿到錢包，黃檢視錢包內有5903元的現金及3張發票，3張發票只有1張是大賣場開出，因錢包內無其他證件，黃認為大賣場一定有會員資料，因此打算隔天再前往大賣場詢問。