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鹿港深夜火警 救出受困母子送醫

2019-02-11 09:35聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖母和51歲兒子，2人嗆傷，連同自行逃出的2名孫子送醫急救，所幸無生命危險。

這幢透天厝昨天深夜冒出濃煙，彰化縣消防局第三大隊、鹿港消防分隊等共出動消防車11輛、救護車5輛，消防人員27人搶救。

消防隊員救出受困的78歲郭姓祖母當時意識不清，51歲兒子嗆傷意識清楚，屋內另3 人自行逃出，其中二名20多歲的孫子輕微嗆到也預防性送醫，祖母經急救後已恢復意識，火勢在今天凌晨零時6分撲滅，火災原因調查中。

彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖...
彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖母和51歲兒子，2人嗆傷，連同自行逃出的2名孫子送醫急救，所幸無生命危險。圖／彰化消防局提供
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彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖...
彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖母和51歲兒子，2人嗆傷，連同自行逃出的2名孫子送醫急救，所幸無生命危險。圖／彰化消防局提供
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彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖...
彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖母和51歲兒子，2人嗆傷，連同自行逃出的2名孫子送醫急救，所幸無生命危險。圖／彰化消防局提供
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鹿港火災

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