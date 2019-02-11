鹿港深夜火警 救出受困母子送醫

2019-02-11 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮鹿草路一幢透天厝昨天深夜11時34分發生火警，消防隊救出受困78歲祖母和51歲兒子，2人嗆傷，連同自行逃出的2名孫子送醫急救，所幸無生命危險。

這幢透天厝昨天深夜冒出濃煙，彰化縣消防局第三大隊、鹿港消防分隊等共出動消防車11輛、救護車5輛，消防人員27人搶救。