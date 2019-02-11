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政治咖賀年糗事多 但還沒人能贏這4字

酒女毒駕撞死烘焙坊老闆 服重刑賠保險公司200萬

2019-02-11 08:13聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

酒店顏姓女服務生前年吸毒、酒駕撞死烘焙坊陳姓老闆後逃逸，被判刑9年6月，去年入獄服刑。案發後被害人家屬已向新光產物保險公司領得汽車強制責任險200萬，保險公司轉而向顏女求償，台中地院判決顏女給付保險公司200萬1680元。

法官查出，顏女所駕駛的車輛為她母親所有，經她母親同意使用，顏女於車禍肇事之時，駕照被吊銷，明知不得駕車，竟違規駕車，過失駕駛行為與陳姓被害人發生事故，致陳男傷重不治死亡，顏女自應負損害賠償責任。

肇事車輛已向新光產物險公司投保強制汽車責任保險，事故發生時尚在保險期間中，經被害人家屬請求辦理理賠，保險公司賠付死亡給付合計200萬1680元，保險公司轉而向顏女求償， 因此法官判決顏女應給付保險公司200萬餘元。

檢審查出，顏女前年11月13日在台中市烏日區租屋處施用毒品後，同晚至金錢豹酒店上班，飲用威士忌酒，14日凌晨無照駕駛賓士車，搭載友人林男、李男上路，沿台中市西屯區文心路由青海路往甘肅路方向行駛。

顏女駕車至文心路與西屯路交叉路口時，闖紅燈，適陳姓烘焙坊老闆騎機車，沿西屯路由洛陽路往重慶路方向行駛，通過路口時，顏女因閃避不及，造成賓士車頭猛撞機車右側車身，致被害人頭胸腹重傷，經送醫急救，仍於到院前死亡。

顏女肇事後逃逸，左轉甘肅路往河南路方向行駛，因車子經上開強烈撞擊故障，拋錨在甘肅路統一超商前，林男、李男為協助顏女規避刑責，在後推賓士車，使車子右轉長安路滑行。 合議庭查出，雖然顏女已認罪，但她於4年前曾有酒後、及吸毒後肇事的前科，此次又再犯與前次如出一轍，顯見她未能記取教訓，還連闖兩個紅燈高度危險駕駛疾駛，危及公眾往來安全。

顏女肇事後，未下車查看，反駕車逃逸，置被害人安危於不顧，惡性重大，犯後未與被害人家屬和解，因此依公共危險致人於死判刑7年6月、肇事逃逸2年8月，合併執行有期徒刑9年6月。

酒店顏姓女服務生前年吸毒、酒駕撞死烘焙坊陳姓老闆後逃逸，被判刑9年6月，去年入獄...
酒店顏姓女服務生前年吸毒、酒駕撞死烘焙坊陳姓老闆後逃逸，被判刑9年6月，去年入獄服刑。案發後被害人家屬已向新光產物保險公司領得汽車強制責任險200萬，保險公司轉而向顏女求償，台中地院判決顏女給付保險公司200萬1680元。圖／本報資料照
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保險吸毒台中市

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