民眾誤報家暴 警到場卻被童與父連番髒話伺候

2019-02-10 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市文山區警方1月29日凌晨0時許接獲一名陳姓男子報案，稱木柵路一段有一處民宅傳出男童哭鬧聲，以及男子酒醉摔東西的聲音；警方到場後，薛姓男子因深夜被打擾而對警方口出惡言，就連剛入睡的男童也起床上前對警方罵髒話，而報案的陳姓男子也到場將事發過程錄下，在網路上發文質疑警方未依妨害公務罪嫌嚴辦薛男。

據了解，警方獲報到場後，發現遭通報的薛姓父子都在家中，因男童已入睡，前來應門的薛父態度略顯不悅，認為警方深夜擾民，與警展開舌戰，甚至口出惡言，就連隨後被吵醒的男童，也到門前對現場警員罵髒話，使該警員忍不住大聲喝止，並要求薛男配合調查，如再與警方推擠，將依妨害公務罪嫌辦理。

警方隨後通報消防人員到場協助，經檢查後確認男童未受傷。但警方執法過程被報案的陳姓男子錄下，並上傳到網路上，陳男提到，「警方到場介入處理，對方卻公然對路過路人及警方做出叫囂、甩門、罵髒話等脫序行為」「警方卻未依妨害公務罪現行犯上銬逮捕，反而與該男發生多次激烈言語及肢體衝突，此外社工也未即時派員到場」。

警方表示，薛男雖口出惡言，但未阻止警方執法，所以沒有依妨害公務罪法辦。而在介入調查後，並未查有家暴情勢，到是報案的陳男有多次刻意向警方找麻煩的記錄。