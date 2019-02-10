停車9小時被收510元嫌「有夠貴」 網諷：被拖吊更貴

2019-02-10 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



一名從台北市南下台中市的網友，今天在臉書爆怨公社發文，並附上一張停車收費單，他在中區綠川東街停了9小時，被台中市政府停管處開單收費510元，他上網討抱，批評「有夠貴的停車」，但不被其他網友認同，反而直說「正常，你停到累進費率」，還有網友說「同樣價格，在九分只能停2.5小時，要知足」，更有網友一針見血的留言「被拖吊更貴」。

根據爆怨公社網友所提供的相片，這名來自台北市的網友今天從上午8時許在中區綠川東街的停車格停車，從上午8時許一直停到下午5時許，因為該停車格是累進費率，被市府停管處開出510元的停車收費單，他上網批評「有夠貴的停車」，非但沒有獲得其他網友的認同，反而直說價格在台中市很正常，停了9小時，按照累進費率被收費510元，並不貴，如果被拖吊，反而更貴。