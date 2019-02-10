停車9小時被收510元嫌「有夠貴」 網諷：被拖吊更貴
一名從台北市南下台中市的網友，今天在臉書爆怨公社發文，並附上一張停車收費單，他在中區綠川東街停了9小時，被台中市政府停管處開單收費510元，他上網討抱，批評「有夠貴的停車」，但不被其他網友認同，反而直說「正常，你停到累進費率」，還有網友說「同樣價格，在九分只能停2.5小時，要知足」，更有網友一針見血的留言「被拖吊更貴」。
根據爆怨公社網友所提供的相片，這名來自台北市的網友今天從上午8時許在中區綠川東街的停車格停車，從上午8時許一直停到下午5時許，因為該停車格是累進費率，被市府停管處開出510元的停車收費單，他上網批評「有夠貴的停車」，非但沒有獲得其他網友的認同，反而直說價格在台中市很正常，停了9小時，按照累進費率被收費510元，並不貴，如果被拖吊，反而更貴。
台中市停管處表示，累進費率停車格都會標示，收費方式是第一小時20元，第二小時40元，第三小時起每小時60元，半小時計費，累進費率停車格會從上午8時收費到晚間6時，通常會設置累進費率停車格的地點，都是屬於停車需求較大的區域，因此採取累進費率，讓車主因為收費較高，不會停留過久，增加其他車主停車的機會。
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